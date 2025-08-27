از سرگیری عملیات بارورسازی ابرها از تابستان و پاییز سال جاری

به گزارش ایلنا، در پی انتشار مصاحبه خبرگزاری کار ایران با پیمان فلسفی نماینده تهران با محوریت ناترازی آب در کشور و به ویژه در استان تهران، پایگاه اطلاع‌رسانی این نماینده تهران و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی به منظور جلوگیری از هرگونه سوءبرداشت، توضیحاتی در خصوص موضوع تعطیلی بارورسازی ابرها ارائه کرد.

در توضیحات پایگاه اطلاع‌رسانی این نماینده مجلس آمده است: موضوع بارورسازی ابرها به درخواست براداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی پیمان فلسفی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با هدف رفع موانع اجرایی آن، پیگیری شد. لازم به ذکر است که این پیگیری‌ها مربوط به سالجاری است که مدتی معطل مانده بود.

در ادامه این توضیحات آمده است: خوشبختانه با مساعدت و همراهی وزارت نیرو، به عنوان متولی و وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان بهره‌بردار و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان مجری عملیات، هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مربوطه حاصل شد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: بر این اساس، مقرر شده است عملیات بارورسازی ابرها از فصل تابستان و پاییز سال جاری، به ویژه برای دیم‌زارهای غرب کشور، با قوت از سر گرفته شود. این اقدام، گامی مثبت در راستای تأمین منابع آبی و حمایت از بخش کشاورزی کشور خواهد بود.

انتهای پیام/