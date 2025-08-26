دیدار سفیر جدید ایران در کرواسی با وزیر امور خارجه

به گزارش ایلنا، امیرحسین غریب‌نژاد، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کرواسی، پیش از عزیمت به محل مأموریت، با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.



در این دیدار غریب‌نژاد برنامه‌های پیشنهادی خود برای تقویت روابط دوجانبه تهران-زاگرب را تشریح کرد.