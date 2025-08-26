دیدار سفیر جدید ایران در کرواسی با وزیر امور خارجه
امیرحسین غریبنژاد، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کرواسی، پیش از عزیمت به محل مأموریت، با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.
در این دیدار غریبنژاد برنامههای پیشنهادی خود برای تقویت روابط دوجانبه تهران-زاگرب را تشریح کرد.
وزیر امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید ایران در زاگرب، بر اهمیت تقویت مناسبات در حوزه بالکان بهویژه کرواسی و پیگیری گسترش روابط به خصوص در عرصههای اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد.