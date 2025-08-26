در بیستمین جشنواره شهید رجایی
دستگاههای برتر از نظر عملکرد اجرایی اعلام شدند
نتایج بیستمین جشنواره شهید رجایی در سطح ملی اعلام شد و در بین وزارتخانهها و سازمانها، «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» به عنوان دستگاه برتر مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، بیستمین جشنواره شهید رجایی در سطح ملی، امروز ( چهارم شهریور) همزمان با روز کارمند، با حضور رئیسجمهور در سالن اجلاس سران برگزار و از عملکرد برتر دستگاههای اجرایی در طول سال ۱۴۰۳، تقدیر شد.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به خاطر اقدامات برجستهای همچون کسب بالاترین امتیاز عملکردی و رشد ۱۰.۴ درصدی نسبت به سال قبل، پرتاب ماهوارهبر دو مرحلهای سیمرغ، ساخت ماهواره چمران ۱ و تولید سامانه پدافند زوبین و همچنین تجهیز ناو پهبادبر شهید باقری و اجرای موفقیتآمیز نخستین برخاست و فرود پهپاد جت ناوشین جاس۳۱۳ و دیگر اقدامات فناورانه و زیرساختی، به عنوان دستگاه برتر در بین وزارتخانهها و سازمانهای ذیل رئیسجمهور شناخته شد.
سازمان بهزیستی کشور؛ دستگاه برتر در بین دستگاههای گروه سلامت و رفاه اجتماعی
سازمان بهزیستی کشور نیز به خاطر رشد ۷/۹ درصدی عملکرد در مقایسه با سال قبل، پوشش ۱۰۰ درصدی بانوان سرپرست خانوار روستایی در بیمه اجتماعی، پوشش بیش از ۸۵ درصدی غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال، مشارکت در تأمین حدود ۱۴ هزار واحد مسکونی برای جامعه تحت پوشش و افزایش ۳۲ درصدی جذب مشارکت مالی خیرین نسبت به سال گذشته در بین دستگاههای گروه سلامت و رفاه اجتماعی مورد تقدیر قرار گرفت.
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی؛ دستگاه برتر در بین دستگاههای گروه تولیدی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، بیشترین رشد (۶.۳ درصد) را در بین دستگاههای گروه تولیدی در سال ۱۴۰۳ داشت و در دستگاههای «سطح خوب» قرار گرفت. این شرکت اقدامات برجستهای چون بهرهبرداری از ۲۰ پروژه در حوزه تولید کود فسفات و پتاس در سال۱۴۰۳ و حرکت به سمت کاهش واردات، تامین و توزیع انواع کودهای یارانهای و غیر یارانهای، بذر محصولات اساسی، سموم کشاورزی در سراسر کشور، توزیع ۵۰۰۰ تن بذر بوجاری شده شامل گندم، جو و برنج در بین کشاورزان، ایجاد و تقویت شبکه گستردهای از کارگزاران توزیع نهادههای کشاورزی در سراسر کشور، با هدف دسترسی آسان و به موقع کشاورزان به نهادههای مورد نیاز در این بخش شایسته تقدیر شد.
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ دستگاه برتر در بین دستگاههای گروه عمومی، امنیتی و قضایی
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در بین دستگاههای گروه عمومی، امنیتی و قضایی به خاطر بیشترین رشد (۱.۵ درصد) در دستگاههای سطح خوب ارزیابی شد و برای اقداماتی همچون توسعه اشتغال صنعتمحور و استقرار کارگاههای اشتغال در کنار خوابگاههای زندان و راهاندازی سامانه اشتغال و کارآفرینی به منظور ایجاد پل ارتباطی بین کارآفرینان جامعه و حوزه اشتغال زندانها، ایجاد مراکز ثابت آموزش فنی و حرفهای در زندانهای مرکزی استانهای کشور به منظور افزایش سطح کیفی و کمی دورههای آموزشی ارائه شده به زندانیان و ارتقای سطح فرهنگ کار و اشتغال در زندانها، گسترش سبد درمان اعتیاد در زندانهای کشور (درمانهای دارویی و غیر دارویی)، الکترونیکی شدن پرونده تشخیص و درمان زندانیان در حوزه سلامت روان و توسعه استفاده از پابندهای الکترونیکی با بهرهگیری از دانش روز دنیا، در این بخش مورد تقدیر قرار گرفت.
برگزیدگان بخش موضوعی
برگزیدگان در بخش تقدیرهای موضوعی، نیز اعلام شدند و شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاه برگزیده در موضوع «تحول اداری»، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران و همچنین باشگاه دانشپژوهان جوان به عنوان دستگاههای برگزیده در موضوع «اقدام برجسته و تحول آفرین» و در نهایت سازمان مدیریت و برنامهریزی البرز به عنوان سازمان مدیریت و برنامهریزی استان موفق در تحقق مأموریتها شایسته تقدیر شدند.