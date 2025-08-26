خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری نشست مشترک وزیر دفاع با کمیسیون امنیت ملی مجلس

برگزاری نشست مشترک وزیر دفاع با کمیسیون امنیت ملی مجلس
کد خبر : 1678552
لینک کوتاه کپی شد.

نشست مشترک وزیر دفاع با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و روسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، امیر عزیز نصیرزاده در نشست با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و روسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستاوردهای صنعت دفاعی، تأکید کرد: در چارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر حفظ و ارتقا روزافزون آمادگی برای مقابله با تهدیدات دشمنان، نیروهای مسلح با روحیه خودباوری، باتکیه بر نیروی ایمان، تمرکز بر دانش و استمرار نوآوری و فناوری‌های نوین و وزارت دفاع و با رویکرد جهادی، شکست‌پذیری رژیم پلید صهیونیستی به‌ویژه‌ در جنگ تحمیلی اخیر را بر جهانیان اثبات کردند.

وی ادامه داد: در دفاع مقدس و ملی اخیر، نیروهای مسلح با استفاده از دستاوردهای صنایع دفاعی پیشرفته توانستند با عملیات آفندی از پدافند چندلایه و پیشرفته رژیم صهیونیستی که از سوی سایر دولت‌های غربی و آمریکا پشتیبانی شده بود باموفقیت عبور کنند و بسیاری از اهداف نظامی آن‌ها را با موشک‌هایی که ثمره مجاهدت‌های دانشمندان دفاعی است، منهدم کنند.

در این نشست که به مناسبت بزرگداشت صنعت دفاعی و در هفته دولت برگزار شد، رؤسای سازمان عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات و معاونان ذیریط وزارت دفاع، روند اقدامات و رویکرد راهبردی و جاری و همچنین تعاملات وزارت دفاع با مجلس، دولت و نیروهای مسلح را تشریح و وضعیت آمادگی دفاعی را تیبین کردند.

در ادامه این دیدار، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از دستاوردهای نیروهای مسلح و پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی، بر اهتمام و تقویت اقدامات نیروهای مسلح جهت ارتقاء توانمندی‌های صنعت دفاعی در حوزه‌های راهبردی مانند توسعه قدرت موشکی، پدافند هوایی، سایبری و سایر حوزه‌های رزم زمینی، هوایی و دریایی باهدف دستیابی بیشتر به قابلیت‌های فناورانه و مشترک دفاعی ملی تاکید کردند و از آمادگی مجلس برای پشتیبانی از نیروهای مسلح و صنایع دفاعی سخن گفتند.

ارتقاء بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح و تأمین کامل و به‌هنگام منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی کشور در سال جاری و لایحه بودجه سالیانه، از دیگر مواردی بود که از سوی نمایندگان مجلس مطرح و بر آن تاکید شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور