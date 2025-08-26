غریبآبادی:
غرب و شورای امنیت به دیپلماسی، زمان و فضا دهند
دیپلمات ارشد ایرانی در پایان گفتوگوهای ایران و اروپا در ژنو نوشت: زمان آن است که سه کشور اروپایی و شورای امنیت انتخاب درستی انجام دهند و به دیپلماسی، زمان و فضا بدهند
به گزارش ایلنا «کاظم غریبآبادی» معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نتایج دور جدید گفتوگوهای ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام و نماینده اتحادیه اروپا در ژنو را تشریح کرد.
غریبآبادی روز سهشنبه و در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دکتر تختروانچی و اینجانب جلسه دیگری با مدیران سیاسی سه کشور اروپایی در ژنو برگزار کردیم. هر دو طرف دیدگاههای خود را در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ تشریح کردند.
معاون وزیر خارجه ایران در ادامه نوشت: ایران همچنان به دیپلماسی و یک راهحل دیپلماتیک سودمند برای هر دو طرف متعهد است.
دیپلمات ارشد ایرانی در پایان نوشت: زمان آن است که سه کشور اروپایی و شورای امنیت سازمان ملل انتخاب درستی انجام دهند و به دیپلماسی، زمان و فضا بدهند.