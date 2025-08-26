خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

غریب‌آبادی:

غرب و شورای امنیت به دیپلماسی، زمان و فضا دهند

غرب و شورای امنیت به دیپلماسی، زمان و فضا دهند
کد خبر : 1678537
لینک کوتاه کپی شد.

دیپلمات ارشد ایرانی در پایان گفت‌وگوهای ایران و اروپا در ژنو نوشت: زمان آن است که سه کشور اروپایی و شورای امنیت انتخاب درستی انجام دهند و به دیپلماسی، زمان و فضا بدهند

به گزارش ایلنا «کاظم غریب‌آبادی» معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نتایج دور جدید گفت‌وگوهای ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام و نماینده اتحادیه اروپا در ژنو را تشریح کرد.

غریب‌آبادی روز سه‌شنبه و در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دکتر تخت‌روانچی و اینجانب جلسه دیگری با مدیران سیاسی سه کشور اروپایی در ژنو برگزار کردیم. هر دو طرف دیدگاه‌های خود را در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ تشریح کردند.

معاون وزیر خارجه ایران در ادامه نوشت: ایران همچنان به دیپلماسی و یک راه‌حل دیپلماتیک سودمند برای هر دو طرف متعهد است.

دیپلمات ارشد ایرانی در پایان نوشت: زمان آن است که سه کشور اروپایی و شورای امنیت سازمان ملل انتخاب درستی انجام دهند و به دیپلماسی، زمان و فضا بدهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور