یک عضو کمیسیون اجتماعی گفت: به نظر من شفافیت بسیار مهم است؛ باید بودجه شفاف داشته داشته باشیم. دولت تمام هزینهها و درآمدهای همه نهادها را ارزیابی و در قالب یک دفترچه در اختیار نمایندگان قرار دهد و ضمیمه لایحه بودجه کند تا نمایندگان بهتر تصمیم بگیریم.
احمد فاطمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره صحبتهای رئیسجمهور درباره بودجه مبنی اینکه «کارمان شده اینکه فقط به یک مشت بنیاد و سازمان الکی که به هیچ دردی نمیخورند، پول بدهیم»، گفت: دولت بودجه را پیشنهاد میدهد مجلس که دخل و تصرفی ندارد. مجلس در فرآیندی که در کمیسیونها وجود دارد میتواند در بودجه نظر دهد. مجلس میتواند در کمیسیونهایی مانند بودجه و تلفیق و اصلاحاتی را انجام دهد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اگر دولت به این باور رسیده، باید کار کارشناسی کند. توجه داشته باشید نفیاً و اثباتاً نمیخواهم حرف رئیس جمهور را قضاوت کنم، اما باید بررسیها صورت گیرد و کار کارشناسی دقیق انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: واقعا اگر بودجه برای برخی نهادها وجود دارند که آن کارایی و کارآمدی لازم را ندارند بدون تردید دولت میتواند از طریق بودجه سالیانه آن را به مجلس ارائه دهد و مجلس تصمیم بگیرد.
فاطمی درباره اینکه ادعا میشود نمایندگان مجلس در بودجه دخل و تصرف دارند، بیان کرد: مجلس نمیتواند زیاد در بودجه دولت پیشنهادی بدهد و در ردیفهای هزینهای و درآمدی دستکاری داشته باشد، نهایتاً ۱۰ تا ۱۵ درصد میتواند این کار را انجام دهد. مجلس یک مرجع تصویب کننده است، دولت است که باید ساختار بودجه را اصلاح کند.
وی با اشاره به اینکه ما در مجلس طرفدار بودجه عملیاتی هستیم، عنوان کرد: ما طرفدار بودجه شفاف هستیم و دولت هم سعی کرده در بودجه ۱۴۰۴ شفافیت را رعایت کرده است.
وی در پاسخ به اینکه رئیسجمهور با انواع هجمه روبهرو است آیا دست زدن به بودجه این بنیادها و نهادها برای دولت چالش بیشتری ایجاد نمیکند، اظهار داشت: یک چیزی که آقای رئیسجمهور دارد به نظر من شجاعت و نترس بودن ایشان است.
فاطمی بیان کرد: ایشان آدم شجاعی است و وقتی به حقانیت یک مطلبی برسد حتما آن را پیگیری میکند. در بعضی جاها ما این را دیدهایم ولی به نظر من در سایه تعامل و کار کارشناسی که شعار آقای رئیسجمهور است، با خردگرایی و عقلانیت در یک محیط آرام و به دور از بداخلاقیها و فضاسازیها کاذب میشود تصمیم بهتر و مدبرانهتر و عقلانیتری گرفت.