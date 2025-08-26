رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس:
ناترازی انرژی محصول دولت و مجلس فعلی نیست
رئیس مرکز امور نمایندگان فعلی و ادوار مجلس گفت: ناترازی انرژی محصول دولت و مجلس فعلی نیست، بلکه باید بپذیریم که ناترازی از سالهای قبل وجود داشته است. باید از ظرفیت کارگزارن قبلی همچون نمایندگان قبلی مجلس برای برون رفت از مشکلات حوزه انرژی استفاده کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالعلی رحیمی مظفری، در نشستی ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: این روزها شاهد انسانکشی و نسلکشی در غزه هستیم و کسانی که وقایع غزه و جنایات رژیم صهیونیستی را به خوبی و دقیق ثبت و ضبط میکنند، رسالت مهمی را انجام میدهند.
رئیس مرکز امور نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، عنوان کرد: مرکز امور نمایندگان مجلس از سال ۹۵ تاسیس شد که فقط به امور نمایندگان ادوار مجلس میپرداخت، اما در سالهای اخیر اداره امور نمایندگان فعلی هم به این مرکز اضافه شده است.
وی افزود: ما باید از ظرفیت کارگزارن نظام و تجارب آنان استفاده کنیم. افرادی که یک زمان در کشور مسئولیت داشتند، ظرفیتهایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. زیرا نظام برای کارگزاران هزینه داده است. بسیاری از افراد زمانی که امروز کارشناس و کارگزار هستند تجربه خودشان وقتی وارد سیستم شدند تجربه به دست و این تجارب قیمت داشته است که پای مردم و کشور حساب شده است، تلف کردن این سرمایه ها ظلم است.
رئیس مرکز امور نمایندگان فعلی و ادوار مجلس بیان کرد: در حوزههای مختلف از جملات مشکلات کشور در بخش انرژی و حتی بحث سیاست خارجی، لازم است از ظرفیت کسانی که یک زمان سمتهایی در این حوزهها داشتند و دارای تجربه هستند، استفاده کرد.
وی گفت: سند افتخار همه دولتهای ما، خام فروشی نفت بوده است! در حالی که در برنامههای موکد توسعه کشور و قوانین بالادستی بارها تأکید شده است که باید از خام فروشی نفت جلوگیری شود.
رحیمی مظفری اظهار داشت : ما حدود ۱۴۰۰ نماینده ادوار مجلس داریم که هر کدام در حوزههایی تخصص کافی دارند. ما باید از ظرفیت آنان به خوبی بهره بگیریم و راهکار اساسی برای برون رفت از مشکلات بیابیم.