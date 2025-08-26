اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس مشخص شدند
جلسه کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی برای تعیین اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون برگزار شد.
به گزارش ایلنا، ظهر امروز(سهشنبه؛ ۴ شهریور ماه) جلسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برای تعیین اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون برگزار شد.
بر این اساس این گزارش حسین علی حاجی دلیگانی به عنوان نایب رئیس اول، علی کشوری به عنوان نایب رئیس دوم، محمد سبزی به عنوان دبیر اول، حبیب قاسمی به عنوان دبیر دوم و محمد معتمدی زاده به عنوان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.
گفتنی است، در نشست روز سهشنبه ۱۴ مرداد ماه مجلس، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر با رأی اکثریت نمایندگان به عنوان رئیس کمیسیون اصل نود مجلس برای اجلاسیه دوم مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.