خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک دادستان کل کشور به رئیس‌ جمهور به مناسبت هفته دولت

پیام تبریک دادستان کل کشور به رئیس‌ جمهور به مناسبت هفته دولت
کد خبر : 1678443
لینک کوتاه کپی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور با صدور پیامی هفته دولت و روز کارمند را به رئیس‌جمهور تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان 

رئیس محترم جمهور 

با سلام و تحیت؛

هفته دولت، یادآور جانفشانی‌های فرزندان پاک‌نهاد این مرز و بوم و تجدید میثاق با آرمان‌ها و اهداف بلند انقلاب اسلامی است. در این ایام که با نام و یاد شهیدان والا‌مقام رجایی و باهنر مزین گردیده، ملت و دولت در سایه وحدت ملی و پایبندی به اصول متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی، بر عزم راسخ خود در خدمت‌رسانی بی‌وقفه به آحاد مردم و دفاع مقتدرانه در برابر دشمنان قسم‌خورده تأکید می‌ورزند.

اینجانب فرارسیدن هفته دولت و روز کارمند را به جنابعالی، رئیس محترم جمهور و از رهگذر آن به همه مدیران، مسئولان و کارمندان خدوم و متعهد کشور تبریک عرض نموده و از خداوند متعال دوام توفیق و عزت نظام اسلامی را در پرتو همدلی، وحدت و تعامل قوای سه‌گانه مسألت می‌نمایم.

بی‌گمان، استمرار خدمت‌رسانی مؤثر، همراه با صیانت از دستاورد‌های انقلاب و دفاع هوشیارانه در برابر تهدیدات، در سایه رهنمود‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی کارآمد، مسیر تعالی، پیشرفت و اقتدار روزافزون ایران قوی را هموار خواهد ساخت.

محمد موحدی دادستان کل کشور

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور