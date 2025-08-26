پیام تبریک دادستان کل کشور به رئیس‌ جمهور به مناسبت هفته دولت

به گزارش ایلنا، متن پیام به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رئیس محترم جمهور

با سلام و تحیت؛

هفته دولت، یادآور جانفشانی‌های فرزندان پاک‌نهاد این مرز و بوم و تجدید میثاق با آرمان‌ها و اهداف بلند انقلاب اسلامی است. در این ایام که با نام و یاد شهیدان والا‌مقام رجایی و باهنر مزین گردیده، ملت و دولت در سایه وحدت ملی و پایبندی به اصول متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی، بر عزم راسخ خود در خدمت‌رسانی بی‌وقفه به آحاد مردم و دفاع مقتدرانه در برابر دشمنان قسم‌خورده تأکید می‌ورزند.

اینجانب فرارسیدن هفته دولت و روز کارمند را به جنابعالی، رئیس محترم جمهور و از رهگذر آن به همه مدیران، مسئولان و کارمندان خدوم و متعهد کشور تبریک عرض نموده و از خداوند متعال دوام توفیق و عزت نظام اسلامی را در پرتو همدلی، وحدت و تعامل قوای سه‌گانه مسألت می‌نمایم.

بی‌گمان، استمرار خدمت‌رسانی مؤثر، همراه با صیانت از دستاورد‌های انقلاب و دفاع هوشیارانه در برابر تهدیدات، در سایه رهنمود‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی کارآمد، مسیر تعالی، پیشرفت و اقتدار روزافزون ایران قوی را هموار خواهد ساخت.

محمد موحدی دادستان کل کشور

