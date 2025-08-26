خبرگزاری کار ایران
پیام تبریک معاون اول قوه قضاییه به مناسبت هفته دولت

معاون اول قوه قضاییه در پیامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر هفته دولت را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه در پیامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر هفته دولت را تبریک گفت. 

متن پیام معاون اول قوه قضاییه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

خدمت به خلق، خدمت به خداست. «امام خمینی (ره)» هفته دولت، یادآور روز‌های خدمت‌گزاری دو تن از فرزندان پاک نهاد و گرانقدر ایران اسلامی، شهیدان رجایی و باهنر است که همه وجودشان برای مردم و خدمت به مردم بوده است.

یاد شهیدان رجایی و باهنر، یادآور انسان‌های انقلابی وبزرگی است که آئین زیبای با مردم و برای مردم بودن را در سایه سیره کاری خود معنا کردند. این نام‌ها و آموزه های بزرگ برای همیشه در صفحه زرین تاریخ خدمت‌گزاری ایران اسلامی ماندگار و جاودان خواهد ماند.

امروز در دولت وفاق ملی نیز با پایبندی به آرمان‌های امام شهیدان، شهدای والامقام و منویات رهبری‌های خردمندانه و داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) راه خدمت و تلاش برای توسعه و پیشرفت کشور همچنان تداوم دارد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر خدمت، فرارسیدن هفته دولت و روز کارمند را به تمامی دولتمردان و کارمندان شریف دولت و به ویژه همکاران خدوم و متعهد دستگاه قضایی در سراسر کشور، تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و امیدوارم بیش از پیش در سایه خرد و همدلی و وفاق ملی در مسیر رشد و تعالی کشور عزیزمان گامبرداریم.

حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه

انتهای پیام/
