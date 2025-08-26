به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در جریان سفر استانی خود به کردستان و بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج اعلام کرد: به‌منظور جبران بخشی از ناترازی انرژی، پیاپی یک نیروگاه خورشیدی در کشور راه‌اندازی می‌شود.

وی با بیان اینکه همه دست‌اندرکاران صنعت انرژی کشور به‌مثابه «سربازان و سرداران خط مقدم خدمت‌رسانی» در شرایط سخت تلاش می‌کنند تا رفاه مردم حفظ شود، افزود: «ارتقای بهره‌وری در بخش انرژی مهم‌ترین اولویت دولت است و خود شخص رییس جمهور هدایتگر و پیگیر این موضوعات بصورت پروژه به پروژه هستند. تمرکز دولت در بخش برق بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است و خوشبختانه استقبال بخش خصوصی هم در این زمینه چشمگیر بوده است.»

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: «نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس خورشیدی در ادارات نیز نصب خواهد شد تا فرهنگ استفاده از انرژی خورشیدی به سطح خانگی گسترش یابد. بخش زیادی از نیاز واحدهای کوچک با این واحدها قابل تأمین است و در کنار آن، سرمایه‌گذاری برای نیروگاه‌های بزرگ‌تر و متنوع‌سازی سبد انرژی کشور دنبال می‌شود.»

وی با اشاره به تغییر اقلیم و کاهش بارندگی‌ها تأکید کرد: «دیگر نمی‌توان تنها بر نیروگاه‌های برق‌آبی تکیه کرد و باید به‌سمت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، بادی و خورشیدی حرکت کرد.»

نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج با ظرفیت نامی هزار و ۳۵ مگاوات، شامل چهار واحد گازی ارتقایافته توسط گروه مپنا و دو واحد بخار، در زمینی به مساحت ۷۲ هکتار و در هفت کیلومتری شهرستان سنندج احداث شده است.

