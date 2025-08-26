تقدیر اهالی روستای «زهبدی» از امیر دریادار ایرانی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، دهیاری، اعضای شورای اسلامی و اهالی روستای «زهبدی» واقع در شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان، با صدور پیامی، از امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و امیر دریادار دوم فتاحی، فرمانده منطقه دوم دریایی ولایت جاسک، به واسطه ارائه خدماتی چون تهیه و ارائه دارو و خدمات پزشکی رایگان به بیش از 350 بیمار نیازمند توسط کارکنان نداجا و همچنین اهداء بسته‌های مردم یاری به ساکنان این روستا و برگزاری مراسم‌هایی چون جُنگ شادی، تقدیر و تشکر کردند. در متن این پیام، آمده که این اقدامات سبب «افزایش انگیزه و امید» ساکنان این روستا شده است.

در پیام صادره از سوی دهیاری و اعضای شورای اسلامی روستای «زهبدی»، همچنین از «جانفشانی و ایثار رزمندگان دلاور نیروی دریایی در جنگ 12 روزه» تقدیر و تشکر بعمل آمده و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را «باعث افتخار و سربلندی ملت ایران» دانسته و تاکید کردند که ساکنان این روستا، «همانند 8 سال دفاع مقدس، آماده ایثار و جانفشانی در کنار رزمندگان نیروی دریایی ارتش» هستند.

