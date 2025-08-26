خبرگزاری کار ایران
تقدیر اهالی روستای «زهبدی» از امیر دریادار ایرانی

تقدیر اهالی روستای «زهبدی» از امیر دریادار ایرانی
اهالی روستای «زهبدی» شهرستان بشاگرد استان هرمزگان، از فرمانده نیروی دریایی ارتش به واسطه خدمت رسانی این نیرو به مردم این مناطق، تقدیر و تشکر کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، دهیاری، اعضای شورای اسلامی و اهالی روستای «زهبدی» واقع در شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان، با صدور پیامی، از امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و امیر دریادار دوم فتاحی، فرمانده منطقه دوم دریایی ولایت جاسک، به واسطه ارائه خدماتی چون تهیه و ارائه دارو و خدمات پزشکی رایگان به بیش از 350 بیمار نیازمند توسط کارکنان نداجا و همچنین اهداء بسته‌های مردم یاری به ساکنان این روستا و برگزاری مراسم‌هایی چون جُنگ شادی، تقدیر و تشکر کردند. در متن این پیام، آمده که این اقدامات سبب «افزایش انگیزه و امید» ساکنان این روستا شده است.

در پیام صادره از سوی دهیاری و اعضای شورای اسلامی روستای «زهبدی»، همچنین از «جانفشانی و ایثار رزمندگان دلاور نیروی دریایی در جنگ 12 روزه» تقدیر و تشکر  بعمل آمده و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را «باعث افتخار و سربلندی ملت ایران» دانسته و تاکید کردند که ساکنان این روستا، «همانند 8 سال دفاع مقدس، آماده ایثار و جانفشانی در کنار رزمندگان نیروی دریایی ارتش» هستند.

