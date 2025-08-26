بیانیه کمیسیون امنیت ملی درخصوص فعالیت مجدد آژانس در ایران

به گزارش ایلنا، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طی بیانیه ای در رابطه با فعالیت مجدد آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران واکنش نشان داد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است؛

ملت بزرگ ایران هیچگاه تخلف آشکار و همراهی گروسی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی را با رژیم جنایتکار صهیونی فراموش نخواهد کرد که برخلاف وظیفه قانونی خود که می‌بایست حمله به مراکز فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا و رژیم صهیونی را بشدت محکوم می کرد، سکوت تاسف باری را برگزید و وظیفه قانونی خود را انجام نداد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن محکومیت مجدد گروسی دبیرکل آژانس که عنصر سرسپرده آمریکا و رژیم صهیونیستی است، از وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی قویاً می خواهد که به قانون مجلس شورای اسلامی در عرصه تعلیق همکاری با آژانس دقیقاً عمل کنند.

واقعیت این است که ما به آژانس اعتمادی نداریم و اجازه ندهید آنها زمینه ساز مجدد حملات بعدی آمریکا و رژیم صهیونی به مراکز فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران باشند.

