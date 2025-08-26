خبرگزاری کار ایران
دور جدید مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی ساعت ۱۷:۰۰

دور جدید مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی ساعت دو و نیم بعد از ظهر به وقت اروپا (ساعت هفده به وقت تهران) برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا  یک منبع آگاه اعلام کرد: دور جدید مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه وانگلیس) ساعت دو نیم بعد از ظهر امروز به وقت اروپا (ساعت هفده به وقت تهران) در شهر ژنو برگزار می‌شود.

گفته می‌شود دستور کار این مذاکرات مسائل هسته‌ای و قطعنامه ۲۲۳۱ موضوع رفع تحریم‌هاست. مجید تخت‌روانچی و کاظم غریب‌آبادی مسئولیت هیئت ایرانی در مذاکرات ژنو را برعهده دارند و از طرف آلمان، فرانسه و انگلیس معاونان وزرای خارجه حضور خواهند داشت.

 

