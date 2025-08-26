خبرگزاری کار ایران
بخشنامه دیوان محاسبات برای شفافیت و رقابت در قراردادهای خرید خدمات

دیوان محاسبات کشور برای شفافیت و رقابت در قراردادهای خرید خدمات بخشنامه صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل  از اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل دیوان محاسبات کشور،در اجرای الزامات قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون مدیریت خدمات کشوری، دیوان محاسبات کشور در بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ‌ کرد، هرگونه قرار داد از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه‌ها، متناسب با قیمت تمام‌ شده خدمات مشابه انجام و ارائه خدمات جاری به همین روش و به صورت تدریجی انجام می‌پذیرد.

همچنین تاکید شده است: رعایت این بخشنامه، مبنای ارزیابی و نظارت در حسابرسی‌های آتی دستگاه‌ها خواهد بود.

