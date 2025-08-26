تسلیت معاون اول رئیسجمهور برای درگذشت دو پهلوان نامی کشور
در پی درگذشت امامعلی حبیبی و رضا سوختهسرایی از پهلوانان و کشتیگیران نامدار کشورمان، معاون اول رئیسجمهور در پیامهای جداگانهای این دو ضایعه را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، در متن پیام تسلیت عارف به مناسبت درگذشت امامعلی حبیبی آمده است:
انالله و انا الیه راجعون
درگذشت پیشکسوت و اسطوره کشتی ایران، جناب آقای امامعلی حبیبی، موجب تألم و تأثر عمیق گردید.
خدمات ماندگار ایشان نه تنها در عرصه ورزش، بلکه در تربیت نسل جوان و ترویج فرهنگ پهلوانی، اخلاق و تعهد به کشور، الهامبخش خواهد بود. فقدان این شخصیت برجسته، مطمئنا ضایعهای برای جامعه ورزش کشور است.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به خاندان محترم حبیبی، جامعه ورزش ، مردم پهلوانپرور استان مازندران و همه دوستداران آن مرحوم ، از خداوند متعال برای روح بزرگ آن فقید سعید، رحمت و مغفرت و برای بازماندگان معزز صبر و آرامش مسئلت دارم.
همچنین متن پیام معاون اول رئیسجمهور به مناسبت درگذشت رضا سوختهسرایی به شرح زیر است:
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت پهلوان نامدار کشورمان، رضا سوختهسرایی موجب تأثر و اندوه فراوان شد.
ایشان از افتخارآفرینان عرصه ورزش بهویژه کشتی ایران بود که با تلاش، تعصب و اخلاق پهلوانی، نام میهن عزیزمان را در میادین ورزشی بلندآوازه ساخت و در خاطره مردم شریف ایران جاودانه خواهد ماند.
اینجانب این ضایعه را به خانواده معزز سوخته سرایی، جامعه ورزش کشور، بهویژه اهالی کشتی و مردم قدرشناس استان گلستان تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارم.