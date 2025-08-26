به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عبدالکریم حسین زاده در بازدید از پایانه مرزی سرو، ضمن بررسی وضعیت تردد مسافران و خودروها، با مشاهده صف‌های طولانی و ازدحام موجود، با رئیس پایانه درباره میانگین زمان انتظار، حجم تردد روزانه و چالش‌های زیرساختی گفت‌وگو کرد.

حسین‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های این گذرگاه مرزی، پایانه سرو را یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ارتباطی ایران و ترکیه دانست و بر نقش آن در توسعه مراودات و تسهیل رفت‌وآمد تأکید کرد.

در این بازدید، حاکم ممکان، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشت.

