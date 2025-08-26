در بازدید از پایانه مرزی سرو صورت گرفت؛
تأکید معاون رئیسجمهور بر ارتقای تعاملات با ترکیه
در جریان معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، به استان آذربایجان غربی، موضوع ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی و اجتماعی با کشور ترکیه مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، عبدالکریم حسین زاده در بازدید از پایانه مرزی سرو، ضمن بررسی وضعیت تردد مسافران و خودروها، با مشاهده صفهای طولانی و ازدحام موجود، با رئیس پایانه درباره میانگین زمان انتظار، حجم تردد روزانه و چالشهای زیرساختی گفتوگو کرد.
حسینزاده با اشاره به ظرفیتهای این گذرگاه مرزی، پایانه سرو را یکی از مهمترین دروازههای ارتباطی ایران و ترکیه دانست و بر نقش آن در توسعه مراودات و تسهیل رفتوآمد تأکید کرد.
در این بازدید، حاکم ممکان، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشت.