به گزارش ایلنا، نامه سرگشاده انجمن روابط عمومی ایران به رئیس جمهور به این شرح است:

به نام خداوند دانا و علیم

جناب آقای دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

انجمن روابط عمومی ایران بر خود لازم می‌داند از جهتگیری اصولی دولت چهاردهم در آغاز روند رفع فیلترینگ که به‌درستی با باور و اعتقاد جنابعالی به ضرورت صیانت هوشمندانه از جریان آزاد اطلاعات هم‌خوانی دارد، قدردانی کند. این گام ارزشمند را نشانه‌ای روشن از درک شرایط واقعی جامعه و توجه به حقوق ارتباطی مردم می‌دانیم. در عین حال انتظار داریم این حرکت مهم، با استمرار و پایداری در سیاست‌گذاری، مسیر خود را تا رفع کامل موانع ارتباطی ادامه دهد.

در روزگاری که حیات اجتماعی بر بستری از اطلاعات، ارتباطات و گفت‌وگوی مستمر استوار است، هرگونه انسداد در گردش آزاد داده‌ها همانند انسداد در شریان‌های یک کالبد زنده، پیامدهای توان‌فرسا بر حیات جمعی خواهد داشت. امروز آنچه جوامع را مقاوم می‌سازد، نه دیوارهای بلند و فیلترهای کور، بلکه افق‌های باز، شفافیت و اعتماد متقابل میان مردم و نهادهاست.

انجمن روابط عمومی ایران، به‌عنوان یکی از تشکل‌های مدنی پیشگام در گسترش فرهنگ ارتباطی، با نگرانی عمیق، تداوم سیاست‌های محدودکننده در فضای مجازی را پیگیری می‌کند. این روند نه‌تنها مسیر اطلاع‌رسانی عمومی را ناهموار کرده، بلکه آموزش همگانی، ارتقای سواد رسانه‌ای و شکل‌گیری گفت‌وگوی اجتماعی را با اختلالی جدی و پرهزینه مواجه ساخته است.

جناب آقای رئیس جمهور

فیلترینگ، روابط عمومی نهادها و سازمان‌ها را از مهم‌ترین بستر ارتباطی‌شان دور کرده و فرآیند پاسخ‌گویی، شفافیت و اعتمادسازی را به لکنت کشانده است. آنچه به‌ظاهر با عنوان «صیانت» توجیه می‌شود، در عمل نوعی اختلال در شریان‌های حیاتی میان دولت و ملت و کاهش ظرفیت اعتمادسازی بر پایه شفافیت است.

فضای مجازی نه تهدیدی ذاتی، بلکه ظرفیتی بی‌بدیل برای تقویت مشارکت اجتماعی، آموزش عمومی و ارتقای مسئولیت‌پذیری نهادینه است. انسداد این فضا، بی‌اعتمادی، شایعه‌پراکنی و بی‌ثباتی روانی در جامعه را گسترش می‌دهد. تجربه زیسته ما نشان می‌دهد که در چنین شرایطی رسانه‌های مستقل به حاشیه رانده شده و روابط عمومی‌ها به‌جای ایفای نقش تعامل دوسویه، ناگزیر به مواجهه‌ای یک‌سویه و ناکارآمد می‌شوند؛ نتیجه چیزی جز فرسایش سرمایه اجتماعی و سردرگمی شناختی مردم نیست.

برخی مدافعان «فیلترینگ تمام‌عیار» چنین القا می‌کنند که منتقدان آن، هوادار بی‌بندوباری اخلاقی‌اند. این در حالی است که انجمن روابط عمومی ایران ضمن هشدار درباره آسیب‌های فضای مجازی و ضرورت هوشیاری خانواده‌ها، تأکید می‌کند برخوردهای دفعی، قهری و امتناعی تنها اشتیاق کاذب به محتوای آسیب‌زا را افزایش می‌دهد.

حکمرانی فضای مجازی تنها در تعامل مستمر میان نهادهای رسمی و جامعه مدنی معنا می‌یابد؛ آن هم با محوریت ارتقای آگاهی عمومی برای مشارکت آگاهانه در حفاظت از سلامت روانی و اخلاقی کودکان و نوجوانان، نه با مداخلات پرهزینه و کم‌اثر. روابط عمومی‌ها نیز به‌عنوان بازوان ارتباطی نهادها می‌توانند با بازآفرینی نقش خود در مسیر شفاف‌سازی، آموزش دیجیتال و تعامل دوسویه، به ترمیم فاصله‌ها میان دولت و جامعه یاری رسانند.

بر این اساس، انجمن روابط عمومی ایران با مسئولیت حرفه‌ای و دغدغه‌مندی اجتماعی، خواستار بازاندیشی عاجل و علمی در سیاست‌های ارتباطی کشور است. ما باور داریم که:

۱. سیاست‌های فیلترینگ باید با بهره‌گیری از دانش میان‌رشته‌ای، تجربه جهانی و مشارکت ملی به‌طور اساسی بازنگری شود.

۲. رسانه‌های مستقل و حرفه‌ای، به‌مثابه رکن چهارم دموکراسی، نیازمند حمایت ساختاری و مشروع‌اند.

۳. توسعه سواد رسانه‌ای، فرهنگ دیجیتال و ظرفیت‌های ارتباطی در سازمان‌ها باید در اولویت سیاست‌گذاری فرهنگی قرار گیرد.

۴. گفت‌وگوی ملی میان نهادهای حاکمیتی، دانشگاهیان، فعالان مدنی و متخصصان ارتباطات باید به‌عنوان راهبردی پایدار برای خروج از وضعیت نامتعادل ارتباطی شکل گیرد.

ما، به‌عنوان انجمن روابط عمومی ایران، همدل و همراه با خادمان واقعی مردم، بر سر عهد خود ایستاده‌ایم؛

برای ایرانی که در آن صداها شنیده شوند،

برای جامعه‌ای که گفت‌وگو جایگزین گسست، و تعامل جایگزین حذف گردد.

با تجدید احترام و آرزوی توفیق؛

انجمن روابط عمومی ایران

۲۷ مرداد ۱۴۰۴

انتهای پیام/