تماس تلفنی مراجع و علما با سید محمد خاتمی در پی عارضه قلبی

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی در ایران، آیت الله سید علی محمد دستغیب، فرزند آیت الله وحید خراسانی، حجت الاسلام مرتضی جوادی آملی از طرف آیت الله جوادی آملی، آیت الله اسدالله بیات زنجانی، آیت الله سید علی محقق داماد، آیت الله علوی بروجردی، حجج اسلام علی اکبر ناطق نوری، مسیح مهاجری و... در تماس‌هایی جداگانه با خاتمی گفت‌وگو کرده و از درگاه خداوند متعال سلامتی وی را خواستار شدند.

سید محمد خاتمی صبح روز جمعه از بیمارستان مرخص شد.

