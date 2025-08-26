ظهوریان در تذکر شفاهی:
بانکهای ناسالم بخش زیادی از اقتصاد کشور را میبلعند
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: دولت باید با بانکهای ناسالم که بخش زیادی از اقتصاد کشور را میبلعند و ظرفیت نقدینگی کشور را به سمت بخشهای ناسالم میبرند و بانک مرکزی هم در مقابل آنها منفعل است، برخورد کند.
به گزارش ایلنا، میثم ظهوریان در نشست علنی امروز (سهشنبه، 4 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: یک کلان مسئلهای متاسفانه در نحوه اداره کشور وجود دارد آن هم اینکه بخشی از کارگزاران جمهوری اسلامی و جناحهای سیاسی به مذاکرات به مثابه یک امر قدسی و ایدئولوژیک نگاه میکنند و تصورشان این است که مذاکره به تنهایی میتواند علت حل همه مسایل کشور باشد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مذاکره در صورتی میتواند مفید باشد و به کشور کمک کند که به عنوان یک ابزار در جعبه ابزار دیپلماسی و از آن مهمتر در جعبه ابزار اداره کشور به آن نگاه کند، ناظر به همین مسئله سعی میکنم به سوالی که رئیس جمهور محترم بیان کردند مبنی بر اینکه اگر مذاکره نکنیم، چه کنیم در حد بضاعت خود پاسخ دهم و راهکارهایی را پیشنهاد کنم.
وی تصریح کرد: یکی از راهکارهای مهم، تنوع بخشی به مبادله واردات کالاهای اساسی است که متاسفانه الان از کانالهای محدود و عمدتا وابسته به غرب توسط چند فرد خاص انجام میشود که کشور را وابسته میکند.
ظهوریان خاطرنشان کرد: توجه به پیمانهای دوجانبه و چندجانبه و مبادلات پولی که باعث شود کاهش وابستگی اقتصاد ما به ارزهایی مثل دلار و سایر ارزهای وابسته به دلار، همچون درهم انجام شود و به نوعی اصلاح نقشه تجاری و ارزی کشور اتفاق بیفتد.
وی افزود: مواجهه و برخورد مؤثر با بانکهای ناسالم که الان بخش زیادی از اقتصاد ما میبلعد و بانک مرکزی هم در برابر آنها منفعل است و ظرفیت نقدینگی کشور را به سمت بخشهای ناسالم میبرند و پدیدههای زیان باری مثل تسهیلات به اشخاص وابسته و اضافه برداشتهای آنچنانی که فقط یک مورد از آن 50 درصد اضافه برداشت مربوط به یکی از بانکها است که متاسفانه به دلیل مخالفت بخشی از دستگاههای اجرایی همچنان یک سال است که پرونده آن در شورای سران قوا قفل شده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: توزیع ناعادلانه منابع نظام سلامت که سهم طبقه بالا دهها برابر بیشتر از سهم سایر کارکنان نظام سلامت است، کما اینکه متاسفانه امسال هم وزارت بهداشت با افزایش بین 93 تا 113 درصد تعرفهها باعث شده این فاصله بیش از پیش افزایش پیدا کند. همچنین افزایش ظرفیت پزشکی چرا که الان مشکل بخش زیادی از مردم عدم دسترسی به پزشک و دندانپزشک است و 40 درصد از شهرستانها حتی به یک دندانپزشک نیز دسترسی ندارند و متاسفانه وزارت بهداشت هم اخیرا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرا نکرده است.
ظهوریان تاکید کرد: سامانه اصلاح فرایند خصوصیسازی که متاسفانه نتیجه آن غارت اموال بیت المال توسط افراد خاص بوده و حرکت از سمت الگوی واگذاری مالکیت به واگذاری مدیریت بنگاه ها، همچنین توجه به کیفیت توزیع نقدینگی و هدایت اعتبار به بخشهای مولد از جمله نکات اندکی بود که حتما اگر آقای رئیس جمهور حلقه اطراف خود را باز کند، کارشناسان پیشنهادهای بیشتری را هم به وی ارائه خواهند داد./