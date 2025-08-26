به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری خود گفت: امروز را با تبریک به مناسبت روز پزشک ـ البته با تأخیر ـ آغاز می‌کنم و این روز را به تمام عزیزان کادر درمان تبریک می‌گویم. جا دارد از پنج پزشکی که در جریان تجاوز جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به ایران به شهادت رسیدند، یاد کنیم.

وی ادامه داد: تحولات منطقه کماکان نگران‌کننده است. مهم‌ترین تحول که قلب هر انسانی را به درد می‌آورد، تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه است. دیروز نیز حادثه هولناکی رخ داد و پنج خبرنگار بین‌المللی جان خود را از دست دادند. این اتفاق بار دیگر ثابت کرد که این رژیم با آگاه‌سازی و حقیقت مشکل دارد. ما این جنایت را به‌شدت محکوم می‌کنیم و انتظار داریم نهادهای بین‌المللی در رسیدگی به این جنایات جنگی اقدام کنند. این هفته اجلاس سازمان همکاری اسلامی نیز برگزار شد و تحولات دیگری در حوزه مباحث هسته‌ای در جریان است.

وی درباره مصوبات نشست جده گفت: اجلاس فوق‌العاده وزرای کشورهای اسلامی بنا به پیشنهاد ایران و دو کشور دیگر برگزار شد. ما باید تصمیم‌های چنین نشست‌هایی را در حد خود ارزیابی کنیم. این سازمان برای حمایت از مردم فلسطین در تعیین سرنوشت خود تشکیل شد و در این سال‌ها چندین جلسه در این زمینه برگزار کرده است. در این اجلاس، ایران پیشنهادات مشخصی ارائه کرد که بخشی از آن در بیانیه پایانی درج شد. پیش از این نشست، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعتراف کرده بود که به سرزمین‌های کشورهای منطقه چشم‌داشت دارد و در بیانیه نیز به این موضوع اشاره شد. رسیدگی به جنایات شنیعی که در سرزمین‌های اشغالی در جریان است، حمایت از گزارشگر سازمان ملل در این حوزه، درخواست از کمیته قدس و ضرورت حفظ اماکن اسلامی و جلوگیری از تغییر هویت این منطقه از جمله مهم‌ترین بخش‌های این قطعنامه بود. اجرایی‌کردن این موارد نیاز به پیگیری در سایر نهادهای بین‌المللی دارد. اما چون این اجلاس در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، فرصت مناسبی است تا کشورهای اسلامی از آن برای پیگیری‌های بعدی استفاده کنند.

وی در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر اینکه وزارت خارجه «اسنپ‌بک» را ساده‌انگاری می‌کند، گفت: ما درصدد کوچک‌نمایی اسنپ‌بک نیستیم و به تبعات آن آگاه هستیم. به هیچ عنوان طرف‌های اروپایی صلاحیت استفاده از آن را ندارند؛ نه تنها آن را تأیید نمی‌کنیم بلکه مراقب آن هستیم. گفته‌ایم این موضوع را در حد خود ببینیم و دچار افراط و تفریط نشویم. ما معتقدیم چنین حقی وجود ندارد و طرف‌های اروپایی مجاز به این کار نیستند و برای مقابله با آن نیز برنامه‌های مشخصی داریم. گفت‌وگوهایی که امروز در ژنو در جریان است و همچنین مذاکرات ما با چین و روسیه در همین راستاست. دستگاه دیپلماسی با علم به اهمیت این موضوع، از مدت‌ها قبل آن را در دستور کار داشته است. درباره پیش‌نویس قطعنامه روسیه نیز در جریان هستیم و مواضع خود را اعلام خواهیم کرد.

بقایی در خصوص اخراج سفیر ایران از استرالیا و پاسخ ایران گفت: هر کنش نامناسبی در سطح دیپلماتیک، واکنشی در پی خواهد داشت. همکاران من در حال تصمیم‌گیری درباره پاسخ هستند. اتهام مطرح‌شده مطلقاً مردود است؛ اساساً مفهومی به نام یهودی‌ستیزی در تاریخ ما وجود ندارد، این یک مفهوم غربی است. اگر تاریخ را مرور کنید، می‌بینید این موضوع فقط به اروپا مربوط است و آنها باید پاسخ‌گو باشند. متأسفانه در این مورد برای توجیه رفتار ضدایرانی خود که ناشی از مسائل داخلی استرالیاست، به فرافکنی روی آورده‌اند. همان‌طور که می‌دانید، در استرالیا تظاهرات میلیونی در اعتراض به کشتار در غزه برگزار شد و برای نخستین بار سیاستمداران این کشور علیه رژیم صهیونیستی موضع گرفتند. بنابراین این اقدام علیه ایران یک نمایش است و در راستای جبران حمایت‌هایی است که از اسرائیل کرده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره خط قرمز ایران در مذاکرات با تروئیکای اروپایی گفت: خط قرمز ما، منافع ملی ماست.

وی درباره تغییر ماهیت مذاکرات ایران و اروپا توضیح داد: ما با اروپا در همان موضوعاتی مذاکره می‌کنیم که قبلاً هم مذاکره می‌کردیم، یعنی رفع تحریم‌ها و قطعنامه ۲۲۳۱. به‌جز این موارد، درباره شفاف‌سازی و اعتمادسازی هم گفت‌وگو خواهد شد، اما هیچ تغییر محسوسی در ماهیت مذاکرات با اروپا ایجاد نشده است.

بقایی درباره موضع ایران در قبال مقاومت در لبنان گفت: موضع ما درباره مقاومت روشن است. ما معتقدیم لبنان یک دولت مستقل است و همه اجزای آن باید بتوانند در قالب مشورت‌های لبنانی-لبنانی تصمیم‌گیری کنند. اعتقاد ما این است که برای زیستن عزتمندانه در منطقه‌ای که تحت سیطره جنایات رژیم صهیونیستی است، کشورها ناگزیرند توانمندی‌های نظامی خود را تقویت کنند و از امنیت خود اطمینان حاصل کنند. این درسی است که همه کشورهای منطقه در این دو سال آموخته‌اند.

وی افزود: ما برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی ایران از هیچ گزینه‌ای غافل نبوده‌ایم. برای اطمینان از تأمین منافع کشور، هم‌زمان که با چین و روسیه در تماس بودیم، با سه کشور اروپایی نیز گفت‌وگو کردیم. تمرکز ما تأمین منافع ملی است؛ بنابراین این روند ادامه دارد. ما از جایگاه طرف مقابل و صلاحیت‌های آنان آگاهیم و بر اساس منافع کشور با آنها ارتباط برقرار می‌کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر مقام نظامی آفریقای جنوبی به ایران و واکنش تند آمریکا گفت: این اقدام حیرت‌آور نیست. دو دولت مستقل و دارای روابط تاریخی طولانی، رفت‌وآمد مقاماتشان طبیعی است. آنچه غیرعادی است، مداخله سفیر آمریکا و درخواست برای توضیح درباره یک تماس عادی بین دو کشور است.

وی درباره زمان برگزاری اجلاس سازمان همکاری شانگهای گفت: این اجلاس ۱۰ شهریور برگزار می‌شود و رئیس‌جمهور در آن شرکت خواهد کرد. این نخستین سفر رئیس‌جمهور ما به چین است. اجلاس شانگهای بسیار مهم است و علاوه بر ۱۰ کشور عضو، حدود ۲۰ کشور دیگر به‌عنوان «شانگهای پلاس» در آن شرکت می‌کنند. این فرصت مغتنمی برای ایران است تا با کشورهای مختلف رایزنی و روابط دوجانبه را مرور کند. ما با چین روابط بسیار مهمی داریم و قرارداد با چین نیز به‌خوبی در حال اجراست.

بقایی درباره صدور روادید گردشگری برای برخی کشورها گفت: محدودیتی وجود ندارد. بحث ساماندهی به این موضوع و اصلاح فرآیندها با توجه به نوع درخواست‌های گردشگری امری ثابت در دستگاه‌های ذیربط است و اطلاعات بیشتر در اختیار وزارت گردشگری است.

وی در رابطه با برخورد آمریکایی‌ها با انتقادها نسبت به نسل کشی در غزه گفت: همزمان با ارتکاب بدترین جنایات بین‌المللی در غزه، بدترین اتفاق هم علیه قوانین بین‌المللی حادث شد. در تاریخ تاسیس سازمان ملل موردی نمی‌یابید که قوانین بین‌الملل مورد هجمه یک رژیم قرار گرفته باشد و بدتر از آن قدرت‌ها و سازمان ملل هیچ واکنش درخوری انجام ندهند. موضع‌گیری مقامات آمریکا نگاه واقعی آمریکا به قوانین بین‌الملل و حقوق بشر است. استاندارهای دوگانه هیچ‌گاه تا این اندازه خودش را نشان نداده بودند.

سخنگوی وزار خارجه درباره ادعاهای خارجی مبنی بر این که علی لاریجانی در تلاش است تا مقامات ایرانی را قانع کند که غنی‌سازی زیر ۲۰ درصد را بپذیرند، گفت: دیلی ترگراف اولین بار نیست که خبرسازی می‌کند به نقل از منابع آگاه ناموجود اخبار را تولید می‌کنند که هیچ مبنایی برای ان وجود ندارد.

وی درباره تجمع در مقابل سفارت چین گفت: تصاویری که ارائه شده بود یک شیطنت رسانه‌ای بود و در دوران جنگ به دلیل تاخیری که در صدور روادید اتفاق افتاد خیلی از سفارتخانه‌ها با تراکم مراجع مواجه شدند و چند روزی طول کشید که به این درخواست‌ها رسیدگی کنند و اگر الان مراجعه کنید چنین اتفاقی وجود ندارد و باز تاکید می‌کنیم این تصاویر مربوط به خیلی قبل است.

بقایی در خصوص خط لوله گازی که قرار است از روسیه به ایران منتقل شود، گفت: رابطه ما با روسیه بسیار گسترده است و حوزه های زیادی را در برمی‌گیرید که حوزه انرژی یکی از این موارد است. نکته ای که آقای سفیر اعلام کردند یکی از برنامه هایی است که ما در این خصوص خواهیم داشت.

وی بیان کرد: جا دارد که هفته دولت را به همه کسانی که برای خدمتگزاری تلاش می‌کنند، تبریک بگویم اگر بخواهم در خصوص اقدامات وزارت خارجه بگویم زمان زیادی می‌خواهد ولی اگر بخواهم خلاصه بگویم چالش‌های زیادی در این یک سال پشت سر گذاشته است. ما تلاش کردیم تا ابتکارات جدیدی به کار بگیریم. دوره دفاع از کیان میهنی دوره ای بسیار مهم بود.

بقایی در رابطه با ادعاهایی مبنی بر اینکه ایران از مذاکره دوری می‌کند، گفت: مگر ایران در حال مذاکره با طرف آمریکایی نبود آیا ایران بود که خدعه کرد و به زور متوسل شد؟ آیا غیر از این بود که ایران برای دور ششم مذاکرات آماده می شد و این آمریکا بود که به دیپلماسی خیانت کرد و کسی نمی‌تواند ایران را سرزنش کند که از مذاکره دوری می‌کند. اینکه الان با اروپا مذاکره می‌کنیم چون اروپا آماده مذاکره بود و عضوی از برجام است. ما قاعدتا خودمان را مسئول می‌دانیم که از هیچ فرصتی برای پیشبرد منافع ملی عبور نکنیم. حسن نیت خود را نشان داده و می‌دهیم. خیلی صورت مسئله روشن است که کدام طرف با حسن نیت وارد مذاکره شد و کدام طرف با نق‌زنی‌هایی که انجام شد متوسل به زور شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر السودانی به تهران و خروج نیروهای آمریکا از عراق گفت: خروج نیروهای نظامی در چارچوب تصمیمات سازمان ملل است. بخشی از آن روند انجام شده و تا سال آینده نهایی می‌شود. ما به تصمیم عراق احترام می‌گذاریم و موضع اصولی ایران این است که حضور نیروهای بیگانه مخل امنیت منطقه است. راجع به سفر مقامات دو کشور هم گفت‌وگوهایی صورت گرفته است که مشغول تنظیم زمان مناسب برای سفر هستیم.

بقایی درباره بحث لغو صدور روادید توسط اوکراین گفت: این قابل توجیه نیست و اوکراین با رویکرد ضد ایرانی به دلیل گزارش‌هایی مواضع ضد ایرانی اتخاذ کرده است. این اقدام اخیر مغایر حقوق بین‌الملل است و ما با عمل متقابل پاسخ خواهیم داد.

وی درباره تحریم‌های انگلیس علیه ایران گفت: کشورهای اروپایی خودشان دچار نوعی تناقض هستند. از یک طرف مدعی گفت‌وگو هستند و از طرفی به اعمال تحریم‌های غیرقانونی اصرار می‌ورزند، حتما در رویکرد ما اثرگذار است. انگلیس مرتکب موارد متعدد نقض برجام شده است. این تحریم‌ها با حقوق بین‌الملل مغایر است.

بقایی در خصوص سازوکار ۳+۳ گفت‌وگوی پزشکیان و پوتین و همچنین سفر مشاور امنیت ملی سوئیس به تهران گفت: این سفر در چارچوب تماس‌های متعارف ایران و سوئیس است. سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است و غیرطبیعی نیست که در جریان مذاکرات مسائلی مطرح شود، اما اینکه گفته شود پیامی آورده شده، خیر چنین چیزی نبوده است. چارچوب ۳+۳ یک سازوکار با سابقه بین کشورهای جنوبی قفقاز است و جلسات متعددی برگزار شده است. سازوکاری است که تاکنون امتحان خودش را پس داده است. فارغ از تحولاتی که خارج از منطقه در رابطه با حل و فصل مسائل قفقاز در جریان است، کشورها بیش از گذشته به این نتیجه رسیدند که چنین سازوکارهایی را حفظ کنند و آن را فعال‌تر کنند جهت حل و فصل مسائل منطقه‌ای.

وی اتهاماتی که علیه ایران مطرح می‌شود، خصوصا یهودی ستیزی بسیار مضحک و مردود دانست و گفت: این موضوعات به ایران با آن سابقه تاریخی نمی‌چسبد. اتهام دیگر اقدام علیه مقامات اروپایی بوده که ساختگی است. برخی کشورهای غربی مُصر به پیروی از یک رویکرد فرافکنانه هستند و از اقدام موثر برای توقف نسل کشی عاجزند و راحت‌ترین کار این است که ایران را به اقداماتی که واقعیت ندارد متهم کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص اقدامات ایران در صورت فعال سازی مکانیسم ماشه تصریح کرد: ما همه سناریو‌ها را مدنظر قرار داده‌ایم، همه احتمالات را مدنظر قرار می‌دهیم اما در این مرحله تمرکز ما بر جلوگیری از حوادثی است که ممکن است برای کشور هزینه ساز شود.

وی درباره جلوگیری از تخریب امکان مقدس اسلامی در فلسطین توسط اسرائیل گفت: اطمینان از عدم تغییر در دموگرافی امکان مقدس خصوصا بیت المقدس و مسجد الخلیل یکی از دستورکارهای مشخص در اجلاس‌های سازمان همکاری اسلامی است. کمیته قدس وظیفه روشنی برای اطمینان از عدم تخریب امکان مقدسه اسلامی دارد، اما متاسفانه شاهدیم که تعرض صورت می‌گیرد. از حیث اقدام و تلاش برای جلوگیری، در سطح حقوق بشر سازمان ملل پیگیری می‌شود.

بقایی در خصوص پیگیری وضعیت مهدیه اسفندیاری در زندان فرانسه تشریح کرد: اینجا لازم می‌دانم با استفاده از این سؤال، گلایه‌ای از برخی دوستان مطرح کنم که زحمات چند ماهه دستگاه دیپلماسی در این زمینه را نادیده می‌گیرند و به گونه‌ای بیان می‌کنند که گویا هیچ اقدامی صورت نگرفته است. معاونت کنسولی ما از همان روزهای نخست، این موضوع را در دستور کار خود داشته است. فراموش نکنید که طرح موضوع در رسانه‌های فرانسوی پس از آن انجام شد که این مسئله در جلسه سخنگویی همینجا مطرح شد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس به صورت مستمر پیگیر این موضوع است. آخرین دیدار کنسولی با ایشان در اواخر مرداد ماه، ۲۸ مرداد، انجام شد و همکاران ما در سفارت به صورت منظم با ایشان در تماس هستند تا در صورت نیاز، حمایت‌های لازم را فراهم کنند و با وکلا در ارتباط باشند.

وی تاکید کرد: آخرین تحولات در پرونده ایشان نشان می‌دهد که با آزادی مشروط فعلاً موافقت نشده است و وکلا در تلاش هستند تا ایشان از زندان آزاد شوند. جمهوری اسلامی ایران همچنان معتقد است که روند رسیدگی به این پرونده عادلانه نبوده و دلایل معقول و قانونی برای بازداشت ایشان ارائه نشده است. این مطالبه، هم در تهران از طریق سفارت فرانسه و هم در پاریس از طریق سفارت ایران، به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/