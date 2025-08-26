به گزارش ایلنا، علی اکبر رنجبرزاده در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: اتحاد مقدس ملت ایران سپر پولادین کشور در برابر دشمنان است و حفظ این انسجام ملی وظیفه همگان بوده و نباید خدشه‌دار شود.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور، ادامه داد: جناب آقای پزشکیان؛ ضمن خدا قوت به جنابعالی و هیات دولت، تأیید و تقدیر کم‌نظیر رهبری از عملکرد و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر شما، بار مسئولیتتان را بسیار سنگین‌تر نموده است.

وی افزود: ناترازی برق و آب به‌شدت مردم را عصبانی کرده و موجبات نارضایتی عمومی را فراهم آورده است. کشاورزان و صنایع شهرستان اسدآباد زیان‌های فراوانی دیده‌اند. از وزیر نیرو و هیات دولت انتظار می‌رود تدابیر فوری و اساسی در این موضوع اتخاذ شود تا در سال‌های آتی و ماه‌های آینده شاهد این همه مشکلات و ناترازی‌ها نباشیم.

رنجبرزاده با اشاره به خسارات جنگ ۱۲ روزه در شهرستان اسدآباد خاطرنشان کرد: این شهرستان ۸ شهید در راه مقاومت و ایستادگی تقدیم کرد و تعدادی نیز خسارت‌های عمومی و خصوصی دیدند. کامیون‌هایی که با وام و تسهیلات خریداری شده بودند، کاملاً منهدم شدند.

