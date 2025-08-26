بامری در تذکر شفاهی:
بهترین هدیه دولت به مردم، عزل وزیر ناکارآمد نیرو است
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی طی تذکری با انتقاد از عملکرد وزیر نیرو خواستار عزل و استعفای ایشان از سمت وزارت شد.
به گزارش ایلنا، رحمدل بامری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: هفته دولت را تبریک عرض میکنیم. جناب آقای رئیسجمهور؛ در جهت حمایت قاطع حضرت آقا از حضرتعالی، ما هم حمایت میکنیم و یک پیشنهاد و تذکر داریم. اگر در ایام هفته دولت لطف کنید، بهترین هدیه را به مردم بدهید؛ عزل وزیر ناکارآمد نیرو است زیرا در استان سیستان و بلوچستان هماکنون در گرمای بالای ۶۰ درجه، روزی حداقل ۸ ساعت قطعی برق و آب دارد. مردم در مضیقه جدی هستند و نمیدانند به کجا باید مراجعه کنند.
نماینده مردم آشار، الگان، ایرانشهر، بنت، سرباز، فنوج و لاشار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درخواست داریم آقای وزیر نیرو یک سفر همراه بنده به ایرانشهر، مرکز حوزه انتخابیه، بیایند؛ در فرودگاه از هواپیما پیاده شوند، اگر تاب و توان داشتند، سپس برای حل مشکل اقدام کنند.
وی در ادامه خطاب به هیاترئیسه مجلس افزود: استیضاح وزیر نیرو مدتی است امضا شده، چرا در صحن نمیآید تا تکلیف خودمان را با ایشان روشن کنیم؟ و از طرف دیگر هم آقای وزیر نیرو! اگر میخواهید عاقبتبهخیر شوید، استعفا بدهید و در کنج مسجدی به استغفار مشغول شوید. ما نیز برایتان دعا میکنیم.
بامری با اشاره به ناامنیها در استان سیستان و بلوچستان، بهویژه در حوزه انتخابیه ایرانشهر، یادآور شد: متأسفانه هر روز شاهد شهادت تعدادی از فرزندان نیروهای نظامی و انتظامی و مردم هستیم و حتی دو روحانی در فاصله سه ماه به گروگان گرفته شدند. از شورای امنیت کشور درخواست میکنیم وزیر کشور حتماً تشکیل جلسه بدهد و این موضوع را به جد و بهصورت ویژه پیگیری کند. واقعاً مردمان این سامان که در جنگ ۱۲ روزه محکم ایستادند و اجازه ندادند دشمن کوچکترین طرحی پیاده کند، شایسته این همه بیتوجهی نیستند.