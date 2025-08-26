خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بامری در تذکر شفاهی:

بهترین هدیه دولت به مردم، عزل وزیر ناکارآمد نیرو است

بهترین هدیه دولت به مردم، عزل وزیر ناکارآمد نیرو است
کد خبر : 1678198
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی طی تذکری با انتقاد از عملکرد وزیر نیرو خواستار عزل و استعفای ایشان از سمت وزارت شد.

به گزارش ایلنا، رحمدل بامری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: هفته دولت را تبریک عرض می‌کنیم. جناب آقای رئیس‌جمهور؛ در جهت حمایت قاطع حضرت آقا از حضرتعالی، ما هم حمایت می‌کنیم و یک پیشنهاد و تذکر داریم. اگر در ایام هفته دولت لطف کنید، بهترین هدیه را به مردم بدهید؛ عزل وزیر ناکارآمد نیرو است زیرا در استان سیستان و بلوچستان هم‌اکنون در گرمای بالای ۶۰ درجه، روزی حداقل ۸ ساعت قطعی برق و آب دارد. مردم در مضیقه جدی هستند و نمی‌دانند به کجا باید مراجعه کنند.

نماینده مردم آشار، الگان، ایرانشهر، بنت، سرباز، فنوج و لاشار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درخواست داریم آقای وزیر نیرو یک سفر همراه بنده به ایرانشهر، مرکز حوزه انتخابیه، بیایند؛ در فرودگاه از هواپیما پیاده شوند، اگر تاب و توان داشتند، سپس برای حل مشکل اقدام کنند.

وی در ادامه خطاب به هیات‌رئیسه مجلس افزود: استیضاح وزیر نیرو مدتی است امضا شده، چرا در صحن نمی‌آید تا تکلیف خودمان را با ایشان روشن کنیم؟ و از طرف دیگر هم آقای وزیر نیرو! اگر می‌خواهید عاقبت‌به‌خیر شوید، استعفا بدهید و در کنج مسجدی به استغفار مشغول شوید. ما نیز برایتان دعا می‌کنیم.

بامری با اشاره به ناامنی‌ها در استان سیستان و بلوچستان، به‌ویژه در حوزه انتخابیه ایرانشهر، یادآور شد: متأسفانه هر روز شاهد شهادت تعدادی از فرزندان نیروهای نظامی و انتظامی و مردم هستیم و حتی دو روحانی در فاصله سه ماه به گروگان گرفته شدند. از شورای امنیت کشور درخواست می‌کنیم وزیر کشور حتماً تشکیل جلسه بدهد و این موضوع را به جد و به‌صورت ویژه پیگیری کند. واقعاً مردمان این سامان که در جنگ ۱۲ روزه محکم ایستادند و اجازه ندادند دشمن کوچک‌ترین طرحی پیاده کند، شایسته این همه بی‌توجهی نیستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور