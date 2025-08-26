به گزارش ایلنا، سیدحسن هاشمی در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه، ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن قدردانی از بیانات الهی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، گفت: به تأسی از معظم له، همگان را به حمایت از رئیس جمهور پرتلاش، نفی صریح رادیکالیسم سیاسی و به استفاده از عقلانیت انقلابی دعوت و بر راهبرد اساسی معظم له بر عدم خدشه به سپر پولادین مردم و مسئولان و نیروهای مسلح تأکید می کنم.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: هفته دولت را که به نام و یاد شهیدان رجایی و باهنر مزین شده، تبریک می گویم و در سطح ملی از تلاش های رئیس جمهور پرتلاش و هیأت دولت و در سطح استانی از تلاش های شبانه روزی استاندار و مسئولان استانی خراسان جنوبی که مصداق بارز و شاخص وفاق و همدلی است، کمال تشکر را دارم.

وی در ادامه با بیان اینکه خراسان جنوبی، استانی با مشارکت حداکثری و اعتبارات حداقلی، درآمد حداقلی و مالیات حداکثری و دارای ۳۸۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان است، گفت: این منطقه متأسفانه با تعطیلی بازارچه های مرزی مواجه است؛ قلب تپنده معادن و نگین طلای خاورمیانه است اما سکنه فاقد حداقل های معیشت در جوار این معادن هستند.

هاشمی ادامه داد: خراسان جنوبی قطب محصولات کشاورزی مزیت‌دار و استراتژیک اما فاقد هرگونه واحد فرآوری محصولات کشاورزی است و در حالی که قطب طیور شرق کشور است اما حتی یک واحد فرآوری ندارد؛ این منطقه بیشترین بُعد مسافت با مرکز و دارنده بزرگ ترین شبکه راه های کم عرض دوطرفه فرسوده و اشدّ مشکلات رانندگان در تأمین سوخت و کمترین سهمیه سوخت جایگاه های استان و تعطیلی تاریخی احداث خط لوله انتقال سوخت تابش است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: خراسان جنوبی، استانی با حداقل جمعیت و حداکثر مهاجرت استانی بوده و در حالی که برخوردار از استعدادهای درخشان است اما پیشرو در فرار نخبگان نیز هست. از رؤسای قوا، نمایندگان و دولتمردان می خواهم پیش از اینکه دیر شود به منطقه شرق کشور در حوزه های مختلف توجه کنند. تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای در منطقه شرق کشور حائز کمال اهمیت است.

وی در ادامه با بیان اینکه توزیع جمعیتی شرق کشور نگران کننده است و مهاجرت بر این نگرانی می افزاید، افزود: صرفا وجود نقاط جمعیتی محدود در شرق کشور ضرورت توجه عمیق به این منطقه را حکایت می کند و تمرکز مؤلفه های بودجه ای و جمعیت و عدم توجه به وسعت، گستردگی و پراکندگی جمعیت، محرومیت در شرق کشور را مضاعف کرده است.

هاشمی در ادامه با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خطاب به رئیس جمهور و هیأت دولت گفت: در حوزه معادن به وزرای صمت، نیرو و کشاورزی تذکر می دهم که خراسان جنوبی قلب تپنده معادن و نگین طلای خاورمیانه است اما محدوده و پهنه های معدنی آن خالی از سکنه شده و معادن طلا به نان شب محتاج هستند. تشنه ترین استان کشور است در حالی که معادل ۱۶ درصد چاه های عمیق را دارد ولی پساب تصفیه شده فاضلاب بیرجند در جوار معادن به هدر می رود و بر خلاف برنامه هفتم پیشرفت به معادن، آب متعارف تخصیص می یابد.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در ادامه با اشاره به اینکه عدم اکتشاف و اکتفا به عملیات پی‌جویی اکتشاف مانع ورود سرمایه گذاران بزرگ به حوزه معدن استان شده، عنوان کرد: در حالی که خشکسالی مطلق و مستمر، کمر خمیده کشاورزان را به درد آورده، هدررفت ۴۷ درصدی آب در شبکه های شهری و روستایی ادامه دارد و موضوع انتقال آب دریای عمان به استان به فراموشی سپرده شده است.

وی همچنین در تذکری خطاب به وزیر راه با تأکید بر توجه ویژه به مشکلات نهضت ملی مسکن استان به ویژه سایت زعفرانیه بیرجند، گفت: اهم مشکلات در جلسات متعدد به شما و معاونان منعکس شده لذا ضمن تشکر از اقدامات انجام شده لازم است مشکلات باقی مانده حل شود تا شیرینی نهضت مسکن به کام متقاضیان تلخ نشود.

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی در پایان در تذکری خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای راه و اقتصاد با تأکید بر اینکه تکمیل راه آهن چابهار-بیرجند-سرخس خواسته نخست فراکسیون شرق کشور است، خاطرنشان کرد: باید بدانید که توجه عمیق به شرق کشور، توجه به امنیت ایران اسلامی است.

