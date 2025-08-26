مقصودی در تذکر شفاهی:
تقویت کانونهای منفعت طلب اقتصادی برای رسیدن به اهداف باندی و سیاسی را نمیپذیریم
به گزارش ایلنا، فاطمه مقصودی در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به استاندار لرستان گفت: مدیرانی که بر پایه رفاقت انتخاب کرده اید، بفکر تاراج سرمایههای مردم هستند و این با بیتفاوتی شما همراه شده است. به یغما بردن سرمایههای مردم بروجرد را نه میپذیریم و نه اجازه خواهیم داد.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس دوازدهم اضافه کرد: تعطیلی پروژههای اساسی که برای احیای آنها سالها تلاش است را نه میپذیریم و نه اجازه خواهیم داد. تقویت کانونهای منفعت طلب اقتصادی و تاراج سرمایههای مردم را تحت رتوش تکمیل پروژههای نیمه تمام و بوجود آمدن گعدههای رفاقتی برای رسیدن به اهداف باندی، جناجی و سیاسی را نه میپذیریم و نه اجازه خواهیم داد.
وی افزود: شهر ادبا و علما، مراجع تقلید، اندیشمندان و مردم مظلوم نباید دستمایه معاملات مشمئزکننده در پستوها برای تقویت باندها و مافیای اقتصادی قرار گیرد.