به گزارش ایلنا، مرتضی محمودی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: آقایانی که حل مشکلات را فقط در مذاکره می‌دانید و نسخه‌های اشتباهتان بارها آزمایش شده، حضرت آقا با چه زبانی باید به شما بفهمانند که ظاهربین نباشید و فریب نخورید؟ دشمن یک لحظه از دشمنی با ایران اسلامی مقتدر دست نکشیده و نخواهد کشید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه این ظاهربینی و ضعف در تحلیل و شناخت دشمن باعث شده، طبق اخبار قطعی ما، وزارت امور خارجه قانون رسمی مجلس را در خصوص تعلیق همکاری با آژانس زیر پا گذاشته و رسماً به رفت‌وآمدها و همکاری با بازرسان می‌پردازد. ما این مسئله را رصد می‌کنیم و به طور جدی تذکر به وزارت خواهیم داد و پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: صحبت‌های رئیس محترم قوه قضاییه بعد از بیانات رهبر معظم انقلاب قابل تقدیر است که رویکردی ارزشی داشت. من از این رئیس ارزشمدار قوه قضاییه تقاضا دارم درباره اقدام ضدفرهنگی و ضد ارزشی یکی از قضات پرحاشیه قوه قضاییه که با صراحت نسبت به احکام الهی، حجاب و عفاف و ارزش‌های دینی جامعه کج‌دهنی می‌کند در رونمایی از کتاب خودش برخوردی شایسته و انقلابی انجام دهد. بارها گفتیم بخشی از امیدواری مردم به آینده و اقدامات این نظام متبلور در رفتارهای قوه قضاییه است.

محمودی بیان کرد: درخواست دارم از رئیس قوه قضائیه جناب اژه ای و حفاظت قوه قضاییه، برخورد با این‌گونه مصادیق است که فساد را زنجیروار در داخل قوه قضاییه گسترش می‌دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه صندوق بازنشستگی لانه فساد شده است. رفتارهای خلاف قواعد و قوانین و دستورالعمل‌ها، زد و بندها، به‌ویژه در هواپیمایی آسمان در بخش‌هایی از زیرمجموعه صندوق، قابل قبول نیست. من امیدوارم جناب آقای میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی ورود جدی کند. واقعاً این رفتارها در صندوق بازنشستگی، که قرار است به فکر تأمین معیشت بازنشستگان باشد، در حالی ادامه دارد که آن‌قدر رفتارهای سیاسی و فقط سیاسی در مسائل مختلف وجود دارد؛ این مسائل در صندوق و در سطح مدیران در حال وقوع است. آقای میدری عزیز، نگذارید کار به جایی برسد که ناچار به ورود قانونی شویم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به مسئله تولید در کشور، خاطرنشان کرد: نکته بعدی که می‌خواهم عرض کنم، در خصوص مسئله تولید و تولیدکنندگان، کسبه و کسب‌وکارهاست. یک مورد در انتخابات اتاق اصناف ایران اتفاق افتاده است. متأسفانه دخالت مستقیم یکی از معاونین آقای اتابک در خصوص رأی آوردن یک فرد جوان در اتاق اصناف و اینکه به زور می‌خواهند رأی حق ایشان را باطل کنند، به هیچ وجه قابل تحمل نیست. تولید کشور و ناترازی انرژی دچار بحران است.

