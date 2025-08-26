حسینی در تذکر شفاهی:
مدالآوری تیم المپیاد نجوم ایران امیدی طلایی برای آینده کشور است
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با تبریک قهرمانی تیم المپیاد دانشآموزی نجوم و اخترفیزیک ایران در مسابقات جهانی هند، تأکید کرد این موفقیت نمادی از استعدادهای درخشان کشور است و مسئولان باید زیرساختهای لازم برای شکوفایی چنین نخبگانی را فراهم کنند.
به گزارش ایلنا، سید اسماعیل حسینی نماینده مردم شیراز و زرقان در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: قهرمانی تیم المپیاد دانشآموزی نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی هند را به اعضای تیم، خانوادههای محترم و اساتید آنان تبریک میگویم.
وی ادامه داد: ایران همواره زیر پرچم ستارهها بوده و این بار نیز ستارههای نجوم ما آسمان جهان را روشن کردند و ثابت نمودند وقتی نگاهت به آسمان وطن باشد هیچ سقفی برای پرواز وجود ندارد. مدالهای طلایی بر گردن نخبگان نجوم ایران یعنی امیدی طلایی برای فردای روشن این سرزمین.
نماینده مردم شیراز و زرقان تصریح کرد: ضروری است مسئولان محترم زیرساختهای لازم جهت شکوفایی این استعدادهای برتر و بهرهمندی از ظرفیت آنان در راستای پیشرفت کشور را فراهم کنند. همچنین لازم است رشتههای المپیادی نوظهور نیز از همان مشوقهایی که برای رشتههای سنتی المپیاد وجود دارد برخوردار شوند.