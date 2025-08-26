نیکزاد قرأت کرد؛
پیام تسلیت مجمع نمایندگان استان گلستان در پی درگذشت رضا سوخته سرایی
نایب رئیس مجلس پیام تسلیت مجمع نمایندگان استان گلستان به مناسبت درگذشت ملی پوش سابق کشتی آزاد و فرنگی کشورمان را قرائت کرد.
به گزارش ایلنا، علی نیکزاد ثمرین در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی متن پیام تسلیت مجمع نمایندگان استان گلستان به مناسبت درگذشت رضا سوخته سرایی ملی پوش سابق کشتی آزاد و فرنگی ایران را به شرح زیر قرائت کرد:
مطلع شدیم پهلوان رضا سوخته سرایی ملی پوش سابق کشتی آزاد و فرنگی ایران و دارنده دو مدال نقره جهانی، سه طلا و یک نقره آسیایی پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری دار فانی را وداع کرده اند، مرحوم سوخته سرایی از معدود کشتی گیران تاریخ ایران بود که هم در کشتی فرنگی و هم کشتی آزاد صاحب مدال بودند.
این ضایعه را به جامعه بزرگ کشتی گیران و مردم شریف استان گلستان تسلیت عرض می نماییم.