پیام تسلیت مجمع نمایندگان استان گلستان در پی درگذشت رضا سوخته سرایی

به گزارش ایلنا، علی نیکزاد ثمرین در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی متن پیام تسلیت مجمع نمایندگان استان گلستان به مناسبت درگذشت رضا سوخته سرایی ملی پوش سابق کشتی آزاد و فرنگی ایران را به شرح زیر قرائت کرد:

مطلع شدیم پهلوان رضا سوخته سرایی ملی پوش سابق کشتی آزاد و فرنگی ایران و دارنده دو مدال نقره جهانی، سه طلا و یک نقره آسیایی پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری دار فانی را وداع کرده اند، مرحوم سوخته سرایی از معدود کشتی گیران تاریخ ایران بود که هم در کشتی فرنگی و هم کشتی آزاد صاحب مدال بودند.

این ضایعه را به جامعه بزرگ کشتی گیران و مردم شریف استان گلستان تسلیت عرض می نماییم.

انتهای پیام/