به میزبانی مشاور احزاب و تشکل‌های ریاست جمهوری صورت گرفت؛

نشست ستادهای استانی برای بررسی مطالبات مردمی برگزار شد

نشست ستادهای استانی برای بررسی مطالبات مردمی برگزار شد
️به مناسبت هفته دولت، نشست روسای ستادهای استانی پزشکیان به میزبانی نورالدین آهی، مشاور احزاب و تشکل‌های ریاست جمهوری، برای بررسی مطالبات مردمی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانمی دولت،در این نشست که با محوریت بررسی وضعیت استان‌ها و طرح دغدغه‌های مردمی شکل گرفت،  آهی با تأکید بر اهمیت شنیدن صدای جامعه، بر ضرورت ارتباط نزدیک‌تر با مردم و انعکاس واقعی مشکلات آنان در تصمیم‌گیری‌های کلان تأکید کرد.

️روسای ستادهای استانی نیز در ادامه به ارائه گزارش‌هایی از شرایط استان‌ها پرداختند و بر لزوم تقویت همبستگی اجتماعی، اتحاد جامعه و توجه به مطالبات مردم تأکید داشتند.

آهی در جمع‌بندی سخنان خود، این نشست را فرصتی برای هم‌اندیشی دانست و خواستار تقویت نقش ستادهای استانی در انتقال مستقیم مسائل و مطالبات جامعه شد.

