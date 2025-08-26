به میزبانی مشاور احزاب و تشکلهای ریاست جمهوری صورت گرفت؛
نشست ستادهای استانی برای بررسی مطالبات مردمی برگزار شد
️به مناسبت هفته دولت، نشست روسای ستادهای استانی پزشکیان به میزبانی نورالدین آهی، مشاور احزاب و تشکلهای ریاست جمهوری، برای بررسی مطالبات مردمی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانمی دولت،در این نشست که با محوریت بررسی وضعیت استانها و طرح دغدغههای مردمی شکل گرفت، آهی با تأکید بر اهمیت شنیدن صدای جامعه، بر ضرورت ارتباط نزدیکتر با مردم و انعکاس واقعی مشکلات آنان در تصمیمگیریهای کلان تأکید کرد.
️روسای ستادهای استانی نیز در ادامه به ارائه گزارشهایی از شرایط استانها پرداختند و بر لزوم تقویت همبستگی اجتماعی، اتحاد جامعه و توجه به مطالبات مردم تأکید داشتند.
آهی در جمعبندی سخنان خود، این نشست را فرصتی برای هماندیشی دانست و خواستار تقویت نقش ستادهای استانی در انتقال مستقیم مسائل و مطالبات جامعه شد.