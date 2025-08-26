نشست ستادهای استانی برای بررسی مطالبات مردمی برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانمی دولت،در این نشست که با محوریت بررسی وضعیت استان‌ها و طرح دغدغه‌های مردمی شکل گرفت، آهی با تأکید بر اهمیت شنیدن صدای جامعه، بر ضرورت ارتباط نزدیک‌تر با مردم و انعکاس واقعی مشکلات آنان در تصمیم‌گیری‌های کلان تأکید کرد.

️روسای ستادهای استانی نیز در ادامه به ارائه گزارش‌هایی از شرایط استان‌ها پرداختند و بر لزوم تقویت همبستگی اجتماعی، اتحاد جامعه و توجه به مطالبات مردم تأکید داشتند.

آهی در جمع‌بندی سخنان خود، این نشست را فرصتی برای هم‌اندیشی دانست و خواستار تقویت نقش ستادهای استانی در انتقال مستقیم مسائل و مطالبات جامعه شد.

انتهای پیام/