خواستار تدبیر عاجل برای کنترل گرانی گرانی افسارگسیخته هستیم

به گزارش ایلنا، فرهاد طهماسبی در نشست علنی سه‌شنبه (۴ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق خود ضمن سلام و درود بر روان پاک و مطهر شهدا به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روز اخیر در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، گفت: همکاران گرامی و ملت بزرگ ایران و مردم شریف حوزه انتخابی‌ام ؛در آغاز ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته دولت ،توجه دولتمردان نظام جمهوری اسلامی همچنین وزارتخانه‌های مربوطه را به وضعیت نگران کننده خشکسالی کم سابقه در حوزه انتخابیه‌ام جلب می کنم.

نماینده مردم استهبان، نی ریز و بختگان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: استمرار این وضعیت معیشت کشاورزان و دامداران و ساکنین مناطق روستایی را به شدت تهدید کرده است، لازم است با فوریت، طرح‌های آبخیزداری در مناطق بحرانی اجرا شود، همچنین با توجه به موقعیت استراتژیک شهرستان‌های حوزه انتخابیه ام خواستار ورود دولت و اقدام جدی و تخصیص اعتبار جهت استفاده عملیاتی و برداشت آب از پروژه انتقال آب خلیج فارس به عنوان اولین و تنها نقطه اتصال آن در استان فارس، هستم تا بخشی از بحران تامین آب شرب استان فارس مرتفع شود.

وی با اشاره به خشکسالی حوزه انتخابیه استهبان و نی ریز،ادامه داد: با توجه به شرایط جوی و خشکسالی‌های اخیر جهت جلوگیری از نابودی محصولات و آسیب جدی به اقتصاد کشاورزی شهرستان‌های حوزه انتخابی‌ه ،که سال‌ها قطب کشاورزی و باغداری استان فارس بوده‌اند، در این شرایط و بحرانی آب ،در خواست امهال تسهیلات کشاورزی و ارائه بسته‌های حمایتی را دارم.

طهماسبی به مشکلات حمل و نقل حوزه انتخابیه خود اشاره و بیان کرد: در کنار بحران آب شهرستان‌های حوزه انتخابیه بنده، درگیر مشکلات جدی در حوزه حمل و نقل و زیرساخت‌های مواصلاتی هستم، یکی از دغدغه‌های جدی مردم ،مسیرهای ناایمن و پرخطر حمل و نقل مواد معدنی و صنعتی است که به دلیل تردد سنگین کامیون‌ها، جان و سلامت مردم و رانندگان در معرض تهدید قرار گرفته و موجب بروز تصادفات متعدد و تخریب جاده‌ها شده است و از این سهم ،وزارت صمت برای احیا و نگهداری جاده‌های حوزه انتخابیه‌ام هیچ سهمی را در نظر نگرفته است ! از وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور انتظار می‌رود که در تخصیص اعتبارات و تسریع در پروژه‌های راه‌سازی؛ به ویژه تکمیل محورهای مواصلاتی ویژه حمل و نقل صنعتی و معدنی ،نگاه ویژه‌ای به منطقه داشته باشند.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با انتقاد از مشکلات گرانی های افسارگسیخته ،تاکید کرد: در سطح ملی امروز کشور بیش از زمان دیگری نیازمند انسجام، همبستگی و حرکت یکپارچه در پشت سر ولی فقیه و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است؛ ضمن حمایت از دولت ،خواستار تدبیر عاجل برای کنترل گرانی گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی مردم هستیم که فشار زیادی را بر سفره مردم وارد کرده است.

عضو مجمع نمایندگان استان فارس در تذکری به وزارت نیرو ،مطرح کرد: در قبال وضعیت انرژی در کشور که می‌تواند به بحران‌های جدی تبدیل شود و هم اکنون نیز زندگی مردم ،کسبه و بازاریان و کشاورزان را مختل کرده است ؛مسئولانه و با برنامه ریزی فوری عمل کند. همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مردم گزارش دهد که در کدام یک از حوزه‌های مسئولیتی خود کارنامه‌ای قابل ارائه می‌تواند به مردم دهد؟

وی با اشاره به مواضع بین‌المللی کشورمان، گفت: سخنی با مسئولین سیاست خارجی ایران اسلامی دارم؛ در عرصه بین المللی از وزیر امور خارجه انتظار می‌رود،در تمام مذاکرات، حفظ عزت و اقتدار و کرامت ملت ایران را سرلوحه اقدامات خود قرار دهید و همچنین مطابق خواسته رهبر عظیم الشأن انقلاب، خواهان پیگیری و طرح شکایت رسمی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی به دلیل اقدامات تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران ،در مجامع بین المللی هستیم؛ رژیم اشغالگر صهیونیستی کودک کش، نه تنها با حملات ددمنشانه به مردم بی دفاع غزه ،مرتکب جنایات جنگی شده ،بلکه با تعرض به حریم جمهوری اسلامی ایران، باید پاسخگوی او پاسخگو باشد و پاسخ حقوقی و دیپلماتیک قاطع به ملت ایران به جامعه جهانی ارائه دهد.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید براینکه صدای دستگاه دیپلماسی باید انعکاس دهنده اقتدار ملت ایران باشد،خاطرنشان کرد: همانگونه که نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه با صهیونیست‌ها ،نشان دادند که مردم ایران اهل مماشات با ظالمان نیستند، از تریبون مجلس شورای اسلامی اعلام می‌داریم که این ملت اهل مماشات با ظالمان نیستند و پشتیبانی ما از ولی فقیه و نایب برحق امام زمان(عج) از سیاست‌های راهبردی نظام، قطعی و غیر قابل تردید است.

طهماسبی ادامه داد:در همین راستا حمایت بی قید و شرط خود را از مقاومت قهرمانانه مردم غزه اعلام می‌داریم، مردمی که زیر بار شدیدترین محاصره‌ها ، تحریم‌ها و بمباران‌ها پرچم کرامت اسلامی را برافراشته نگه داشته‌اند و امروز خون پاک کودکان غزه فریادی است که وجدان بشریت را بیدار می‌سازد.

نماینده مردم استهبان، نی ریز و بختگان در مجلس در پایان مطرح کرد: به مجاهدان انصارالله یمن درود می‌فرستیم ،که در برابر تجاوز و محاصره همه جانبه یهودی_آمریکایی ایستاده‌اند و با شجاعت و ایمان، از عزت مردم یمن و حاکمیت ملی خود دفاع می کنند. امروز صدای انقلابی یمنی‌ها در دریای سرخ ،طنین انداز شده و خواب را از چشمان متجاوزان ربوده است. اینجا مجلس شورای اسلامی است، جایی که صدای مردم مظلوم منطقه شنیده می‌شود، جایی که فریاد "هیهات من الذله" نه تنها در کلام، بلکه در تصمیم و اراده ما جاری است، ما در کنار مظلومیت چه در غزه چه در صنعا و چه در هر نقطه از جهان می استیم.

