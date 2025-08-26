در صحن مجلس قرائت شد؛
تذکر کتبی ۷۰ نماینده به رئیسجمهور درباره ضرورت اجرای کامل قانون شفافیت قوای سهگانه
عضو هیأت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
به گزارش ایلنا، احمد نادری در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان خطاب به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:
تذکر سید محمد پاکمهر نماینده بجنورد، مانه و سملقان و ۲۴ نفر از نمایندگان به فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی و محسن پاکنژاد وزیر نفت در مورد لزوم پرداخت مطالبات و سوخت مورد نیاز پیمانکاران. تذکر همین نماینده و ۴۱ نفر از نمایندگان به سید محمد اتابک وزیر ثبت و امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری در خصوص لزون رسیدگی به تخلف نانوایان در استفاده از کارتخوانهای عادی و ثبت دوبرابری تعداد نان تحویلی به مشتریان در سامانه هوشمند.
تذکر زینب قیصری نماینده مردم تهران و ۴۶ نفر از نمایندگان به اسکندر مومنی وزیر کشور درباره ضرورت برخورد جدی با سارقین، زورگیران و موبایل قاپها و ارتقای سطح امنیتی و انتظامی در تهران بزرگ.
تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر و ۴۷ نفر از نمایندگان به اسکندر مومنی وزیر کشور در خصوص لزوم بازنگری در قطع همکاریها و لغو قرارداد مدیران با سابقه در این وزارتخانه.
تذکر رحمدل بامری نماینده مردم ایرانشهر به اسکندر مومنی وزیر کشور در خصوص ضرورت رسیدگی به اوضاع نامناسب امنیتی در استان سیستان و بلوچستان و حوزه انتخابیه ایرانشهر.
تذکر صالح جوکار نماینده مردم یزد و ۶۹ نفر از نمایندگان به مسعود پزشکیان رئیسجمهور درباره ضرورت اجرای کامل قانون شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و ارائه گزارش به مجلس.
تذکر فرامرز شاهسواری نماینده مردم هشترود و ۴۶ نفر از نمایندگان به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص لزوم حمایت دولت از قالیبافان و رسیدگی به مشکل بیمه آنها.
تذکر هادی محمدی نماینده مردم گناباد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ضرورت سماندهی بیمههای کارگری.
تذکر جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی نماینده مردم رشت و خمام و ۳۶ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم ممانعت از واردات ذرت و سویا بیکیفیت و جلوگیری از خسارت به مرغداریها. همچنین تذکر این نماینده به همراه ۲۴ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی در مورد ضرورت لایروبی آببندانهای شمال کشور برای استفاده کشاورزان.
تذکر علیاکبر علیزاده برومی نماینده نردم دامغان به همراه ۶۰ نفر از نمایندکان به رئیس جمهور در خصوص لزوم تسریع در صدور احکام و پرداخت فوق العاده خاص به کارکنان کشوری و لشگری با عنایت به مصوبه مجلس.
تذکر رسول شیخیزاده نماینده مردم قروه و دهگلان به همراه ۵۳ نفر از نماینگان به وزیر آموزش و پرورش در خصوص ضرورت پاسخگویی در خصصو. علت عدم اجرای تبصره های ۱ و ۳ ماده ۵ قانون نظام رتبه بندی معلمان.
تذکر عباس گلرو نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه به علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در خصوص لزوم رسیدگی و جلوگیری از جابهجاییهای دانش آموزان با ناوگان حمل و نقل فرسوده. تذکر این نماینده به سید محمد اتابک وزیر صمت درباره ضرورت کمک به رانندگان حملونقل جادهای برای وارد کردن کشندههای خریداریشده از گمرک مرز ترکیه.