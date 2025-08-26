اقدامات دادستانی شهریار در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی یک ماه اخیر

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه و روابط عمومی دادگستری استان تهران، مهدی محمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار اعلام کرد: جلوگیری از قاچاق کالا همواره از اولویت‌های مهم دادستانی شهرستان شهریار است که در جهت حمایت از تولید و معیشت شهروندان طی یک ماه گذشته این دادستانی اقدام به کشف انواع کالاهای قاچاق و احتکار شده کرده است.

وی در ادامه افزود: از اقدامات مهم در این حوزه می‌توان به کشف یازده انبار حاوی ۲۶۵۰ عدد کالای خواب، ۱۱۱۳۰ جفت کتانی، ۱۵۰۰۰ هزار قلم انواع لوازم یدکی، ۲۵۲۵ قلم انواع لوازم آشپزخانه، ۳ دستگاه موتور سنگین، ۱۲۹۸۰ لیتر سوخت قاچاق، ۲۰۴ دستگاه لوازم خانگی، ۲۸۹ قلم لوازم یدکی، ۵۰۰۰ هزار عدد انواع ادکلن خارجی ۳۶۹ ثوب البسه و ۱۵۰۰۰ هزار قلم لوازم یدکی در یک انبار دیگر، درمجموع به ارزش هشتاد و نه میلیارد و چهارصد و بیست میلیون تومان کشف شدند.

دادستان شهریار تصریح کرد: ۴ نفر از قاچاقچیان که در بحث قاچاق کالا در سطح شهرستان شهریار اقدام به فعالیت مجرمانه می‌کردند شناسایی شدند.

