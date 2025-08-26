نجفی اسپیلی در تذکر شفاهی:
انحلال سازمان چای در دولت گذشته تولید را از ۷۰ هزار به ۱۷ هزار تن کاهش داد
نماینده آستانهاشرفیه در مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با انتقاد از تصمیمات گذشته در خصوص انحلال سازمان چای، خطاب به رئیسجمهور، معاون اول رئیسجمهور، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور تأکید کرد این تصمیم موجب سقوط شدید تولید، کاهش سطح زیر کشت و کوچک شدن بدنه سازمانی شد و با سیاستهای جهش تولید در تضاد است.
به گزارش ایلنا، ابراهیم نجفی اسپیلی در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به رئیسجمهور، معاون اول رئیسجمهور، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: من یک توصیه به آقای عارف دارم. حداقل مشاورین خودتان در حوزه کشاورزی را مورد توجه قرار دهید. در سال ۱۳۸۳ که معاون اول رئیسجمهور بودید، سازمان چای منحل شد. در نتیجه این انحلال، تولید چای خشک کشور از ۷۰ هزار تن رسید به ۱۷ هزار تن، سطح زیرکشت باغهای چای از ۳۰ هزار هکتار رسید به ۱۵ هزار هکتار و تعداد پستهای سازمانی سازمان چای از ۱۶۲۰ نفر به ۱۶۱ نفر کاهش یافت.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۸ دولت مجدداً مصوب کرد که سازمان چای ابقا و احیا شود، یعنی عملاً اقرار شد که اشتباه صورت گرفته است. با این حال تازه بعد از گذشت ۱۵ سال، میزان چای خشک ما تنها به ۳۰ هزار تن رسیده است.
نماینده مردم آستانهاشرفیه خطاب به معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد: به بهانه اصلاح ساختار و در جایگاه رئیس شورای عالی اداری این مصوبات را انجام دادید. میخواهم بدانم این پیشنهاد شما در راستای فرمایش حضرت آقاست که تأکید دارند بر سرمایهگذاری برای تولید، جهش تولید و مشارکت مردم؟ آیا این تصمیمها به نفع کشاورزان است؟