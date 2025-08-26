به گزارش ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با استناد به ماده ۱۲۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس خطاب به هیات رییسه مجلس گفت: طرح های قانونی با ۱۵ امضا و ذکر نام می تواند فرایند قانونگذاری را طی کند. رییس مجلس نیز اذعان دارد که مجلس و به تبع آن هیات رییسه باید در اجرای قانون پیشتاز باشد.

نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس دوازدهم ادامه داد: نمایندگان مجلس بر اساس بررسی نیازهای جامعه، طرح نوشته و این طرح ها در سامانه بارگذاری شده است اما اعلام وصول نمی شود. از هیات رییسه می خواهم که اجازه دهد طرح ها اعلام وصول شود و در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: اینکه از اعلام وصول طرح های نمایندگان جلوگیری شود، کار درستی نیست. در این راستا حق نمایندگان ضایع شده و لازم است که این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده شاهین شهر با رد این تذکر گفت: این موضوع را بارها خودشان تذکر داده و دوستان دیگر هم در این خصوص بارها مراجعه کرده اند، که چرا شما مانع اعلام وصول طرح های می شوید، در این رابطه باید بگویم که اولا در این خصوص سیاست های قانونگذاری باید رعایت شود که ۱۷ بند سیاست های ابلاغی است. یکی از کارهای اولویت دار که باید در مجلس پیگیری و عملیاتی شود، قانون نحوه قانونگذاری برای تحقق این سیاست ها است که متاسفانه صحن به کلیات آن بر اساس یک برداشت غلط رای نداد.

وی افزود: نمایندگان اظهار دارند که مراجع دیگری هستند که درحال قانونگذاری می باشند در حالیکه در قانون اساسی تنها مرجع قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی است. متاسفانه کلیات طرح رای نیاورد که می خواست این مورد را پیگیری و حل و فصل کند که قطعا باید این مسئله را انجام دهیم و جزء اولویت هم است. الیته این موضوع مجددا به صحن خواهد آمد و من به وقت خودش توضیح خواهم داد.

رییس مجلس دوازدهم اضافه کرد: ما بر اساس سیاست های کلی، بند ۹ رعایت اصول قانوگذاری و قانون نویسی و بند ۱۱ تعیین سازوکارها از سوی مجلس را باید پیگیری کنیم. براساس ماده ۴ قانون تدوین و تنقیح قوانین، ما مکلفیم که در مجلس، دولت و شورای عالی استان ها موارد را رعایت کنیم تا قانون ها متضاد نبوده و خلاف سیاست ها نباشد. وقتی نماینده طرحی را ارائه می کند که این اصول را رعایت نمی کند، ما نمی توانیم آن طرح را اعلام وصول کنیم. بطور حتم این بحث باید دنبال شود. اینکه ۱۵ نفر طرحی را امضا کرده و بیاورند و هر چه بود اعلام وصول شود، مغایر با قانون تدوین و تنقیح قوانین اس.ت

