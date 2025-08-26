مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:
کیفرخواست نماینده مجلس صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: در پی اظهارات خلاف امنیت ملی نماینده مردم تهران در مجلس که موجب تشویش اذهان عمومی شده و دادستان تهران علیه این فرد اعلام جرم کرده بود؛ دادسرای تهران کیفرخواست پرونده وی را صادر و پرونده را به دادگاه ارسال کرد.
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: - چندی پیش بود که اظهارات خلاف امنیت ملی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که موجب تشویش اذهان عمومی شده بود با اعلام جرم دادستانی تهران همراه شد.
در پی تشکیل پرونده قضایی علیه این نماینده مجلس و بررسی پرونده در شعبه بازپرسی کیفرخواست وی صادر و پرونده با قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شد.