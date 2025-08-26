خبرگزاری کار ایران
ابراهیمی در تذکر شفاهی:

وزارت نیرو خسارت ناشی از خاموشی‌های مکرر در خوزستان را جبران کند

وزارت نیرو خسارت ناشی از خاموشی‌های مکرر در خوزستان را جبران کند
نماینده شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از خاموشی‌های پی‌درپی برق در خوزستان، خواستار جبران خسارت وارده به وسایل برقی مردم از سوی وزارت نیرو و در صورت لزوم از محل منابع حوادث غیرمترقبه شد.

به گزارش ایلنا، سید محمد سادات‌ابراهیمی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: مشکلات خاموشی‌های مکرر در استان خوزستان به‌ویژه در شهرستان‌های شوشتر و گتوند نه تنها کاهش نیافته بلکه روز به روز تشدید می‌شود.

وی افزود: در استانی که دمای هوا حداقل ۲۰ درجه بیشتر از تهران است، چرا باید مردم با قطعی‌های مکرر برق مواجه باشند؟ چه کسی پاسخگوی خسارات وارده به وسایل برقی مردم خواهد بود؟

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس تاکید کرد: وزارت نیرو باید ملزم به پرداخت خسارات ناشی از قطعی‌های برق شود، چراکه این مشکل خود یک حادثه محسوب می‌شود. همچنین پیشنهاد می‌کنم در صورت لزوم، ضرر و زیان وارده به مردم از محل منابع حوادث غیرمترقبه جبران شود و وزارت کشور به عنوان متولی این حوزه مسئولیت پرداخت خسارات را بر عهده گیرد.

 

