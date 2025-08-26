به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز ( سه شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴) صحن مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری با تصویب ماده ۱۴ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ماده ۱۴- واگذاری اماکن ورزشی مازاد به‌صورت فروش اقساطی حداکثر ۱۰ ساله پس از تصویب هیأت وزیران به باشگاه‌هایی که حداقل ۳ سال متوالی در ۳ رشته ورزشی (حداقل یک رشته ورزشی بانوان) در بالاترین سطح تیم‌گان‌ها شرکت داشته باشند، با رعایت آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/ ۴/ ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است. در اجرای این ماده به هر باشگاه حداکثر ۲ ورزشگاه قابل واگذاری است. هر گونه تغییر کاربری اماکن ورزشی موضوع این ماده، ممنوع می‌باشد.

انتهای پیام/