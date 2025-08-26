خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با رأی نمایندگان؛

سازوکار واگذاری اماکن مازاد ورزشی به باشگاه‌ها تعیین شد

سازوکار واگذاری اماکن مازاد ورزشی به باشگاه‌ها تعیین شد
کد خبر : 1678085
لینک کوتاه کپی شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری را برای واگذاری اماکن مازاد ورزشی به باشگاه ها تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز ( سه شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴) صحن مجلس شورای اسلامی  در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری با تصویب ماده ۱۴ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ماده ۱۴- واگذاری اماکن ورزشی مازاد به‌صورت فروش اقساطی حداکثر ۱۰ ساله پس از تصویب هیأت وزیران به باشگاه‌هایی که حداقل ۳ سال متوالی در ۳ رشته ورزشی (حداقل یک رشته ورزشی بانوان) در بالاترین سطح تیم‌گان‌ها شرکت داشته باشند، با رعایت آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/ ۴/ ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است. در اجرای این ماده به هر باشگاه حداکثر ۲ ورزشگاه قابل واگذاری است. هر گونه تغییر کاربری اماکن ورزشی موضوع این ماده، ممنوع می‌باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور