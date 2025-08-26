خبرگزاری کار ایران
جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

موادی از لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی موادی از این لایحه را اصلاح کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه (روز سه شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴)  مجلس شورای اسلامی  در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی (اعاده شده از شورای نگهبان)، موادی از این لایحه را جهت رفع ایرادات و ابهامات وارده از سوی شورای نگهبان «اصلاح عبارتی» کردند.

 

