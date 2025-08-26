موادی از لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی اصلاح شد

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه (روز سه شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی (اعاده شده از شورای نگهبان)، موادی از این لایحه را جهت رفع ایرادات و ابهامات وارده از سوی شورای نگهبان «اصلاح عبارتی» کردند.

انتهای پیام/