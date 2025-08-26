آغاز جلسه علنی مجلس/ ساماندهی پهپادهای غیرنظامی در دستور کار نمایندگان

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروزز (سه شنبه، ۴شهریور ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور نمایندگان آغاز شد.

دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور(پهپاد) غیرنظامی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده(۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه.

