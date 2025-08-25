واکنش علی مطهری به انتشار مصاحبه اش درباره ساخت بمب اتم توسط ترامپ
علی مطهری به انتشار مصاحبه خود درباره برنامه هستهای ایران توسط ترامپ واکنش نشان داد.
ترامپ مصاحبه من در اردیبهشت ۱۴۰۱ را در حالی که نه سمتی در حوزه انرژی هستهای داشتم و نه نماینده مجلس بودم در صفحه شخصی خود منتشر کرده، لابد به عنوان دلیل بر تصمیم نظام جمهوری اسلامی بر ساخت بمب اتم...
معلوم میشود که دستش خیلی خالی است که تحلیل شخصی یک فرد عادی و نه خبر یک فرد مسئول را دلیل به شمار میآورد. بهتر است ترامپ به فکر پرداخت خسارت به ایران باشد و دست از کشتار مردم غزه با بمب و گرسنگی بردارد.