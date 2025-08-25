خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رایزنی عراقچی با وزیر امور خارجه پاکستان در حاشیه نشست فوق‌العاده جده

رایزنی عراقچی با وزیر امور خارجه پاکستان در حاشیه نشست فوق‌العاده جده
کد خبر : 1677883
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه نشست فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده، وی با محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه نشست فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده، وی با محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، دو طرف ضمن مرور آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه وضعیت بحرانی در غزه و جنایات مداوم رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین، بر ضرورت اقدام جمعی، هماهنگ و فوری کشورهای اسلامی برای توقف تجاوزات، رفع محاصره، تسریع در ارسال کمک‌های انسانی و مقابله با طرح‌های اشغال‌گرایانه این رژیم تأکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه، همتای پاکستانی خود را در جریان تازه‌ترین تحولات مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران قرار داد و بر رویکرد شفاف، صلح‌آمیز و مسئولانه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تأکید نمود.

محمد اسحاق نیز دار با تقدیر از سیاست‌های اصولی ایران در موضوع هسته‌ای، بر نقش کلیدی دیپلماسی در حل و فصل مسالمت‌آمیز این موضوع تأکید کرد.

طرفین همچنین با اشاره به اشتراکات عمیق تاریخی، مذهبی و فرهنگی میان تهران و اسلام‌آباد، بر گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت، توسعه مرزی، اقتصاد و امنیت منطقه‌ای تأکید کردند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور