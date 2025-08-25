رایزنی عراقچی با وزیر امور خارجه پاکستان در حاشیه نشست فوقالعاده جده
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه نشست فوقالعاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده، وی با محمد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا، در ادامه رایزنیهای دیپلماتیک سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه نشست فوقالعاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده، وی با محمد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، دو طرف ضمن مرور آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی، بهویژه وضعیت بحرانی در غزه و جنایات مداوم رژیم صهیونیستی علیه مردم بیدفاع فلسطین، بر ضرورت اقدام جمعی، هماهنگ و فوری کشورهای اسلامی برای توقف تجاوزات، رفع محاصره، تسریع در ارسال کمکهای انسانی و مقابله با طرحهای اشغالگرایانه این رژیم تأکید کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه، همتای پاکستانی خود را در جریان تازهترین تحولات مرتبط با پرونده هستهای ایران قرار داد و بر رویکرد شفاف، صلحآمیز و مسئولانه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تأکید نمود.
محمد اسحاق نیز دار با تقدیر از سیاستهای اصولی ایران در موضوع هستهای، بر نقش کلیدی دیپلماسی در حل و فصل مسالمتآمیز این موضوع تأکید کرد.
طرفین همچنین با اشاره به اشتراکات عمیق تاریخی، مذهبی و فرهنگی میان تهران و اسلامآباد، بر گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف از جمله تجارت، توسعه مرزی، اقتصاد و امنیت منطقهای تأکید کردند.