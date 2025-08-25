خبرگزاری کار ایران
ثبت نام ۷۰ درصد از مشاورین املاک استان تهران در سامانه کاتب

سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران از ثبت نام بیش از ۷۰ درصد از مشاورین املاک استان تهران در سامانه کاتب خبر داد.

 به گزارش ایلنا، نعمت الله بهروزی در این باره اظهار داشت: با توجه به اجرای قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول در سامانه کاتب حدود ۱۶هزار دفتر از مشاورین املاک در سطح استان تهران در این سامانه ثبت نام کرده اند.

وی با تاکید به لزوم ثبت نام مشاورین املاک در سامانه کاتب در اجرای قانون ثبت معاملات غیرمنقول افزود: آموزش لازم در جهت قانون الزام به ثبت و آشنایی با سامانه کاتب ویژه مشاورین املاک داده شده است که در این راستا بیش از ۷۰درصد از مشاورین املاک استان تهران در سامانه کاتب ثبت نام نموده و از آموزش های لازم برخوردار شده اند.

بهروزی گفت: ثبت نام در سامانه کاتب گامی مهم در راستای شفاف‌سازی، قانونمند کردن فعالیت‌ها و ارتقای اعتماد عمومی به صنوف مشاورین املاک می باشد که باید مشاورین املاکی که هنوز ثبت نام نکرده اند هرچه سریع تر در سامانه کاتب ثبت نام نمایند و به سامانه متصل شوند. 

وی در پایان تصریح کرد: در وضعیت فعلی، جمیع معاملات اسناد تک برگ سبز، می بایست در پیش نویس قرارداد سامانه ثبت الکترونیک (کاتب) ثبت گردد والاّ هر عمل حقوقی با اسناد سبز رنگ در غیر از سامانه انجام گیرد دعوای آن در دادگستری مسموع نیست.

