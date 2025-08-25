دیدار عراقچی با همتای سعودی خود

به گزارش ایلنا،‌ سید عباس عراقچی و فیصل بن فرحان وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در حاشیه نشست فوق العاده وزرای خارجه عضو سازمان همکاری اسلامی در جده دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، طرفین ضمن مرور آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه وضعیت نگران‌کننده در غزه و ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، بر ضرورت هماهنگی بیشتر کشورهای اسلامی برای توقف فوری تجاوزات، ورود کمک‌های بشردوستانه، و مقابله با پروژه‌های خطرناک اشغال‌گرایانه این رژیم تأکید کردند.

در این دیدار همچنین آخرین تحولات روابط دوجانبه تهران و ریاض مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت. دو طرف با ابراز خرسندی از مسیر مثبت تعاملات اخیر، بر لزوم تداوم رایزنی‌ها و تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و منطقه‌ای تأکید کردند.

دو طرف همچنین نقش مهم همکاری‌های ایران و عربستان را در تقویت ثبات منطقه‌ای و شکل‌دهی به یک نظم مبتنی بر گفت‌وگو، احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی کشورها مورد تأکید قرار دادند.

