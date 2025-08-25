خبرگزاری کار ایران
الگوی موفق حکمرانی شهیدان رجایی و باهنر هنوز قابل استفاده است

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

هفته دولت در هر سال، دوم تا هشتم شهریور ماه، یادآور واقعه عظیم شهادت مظلومانه و روشنگرانه دولتمردان پاک و خادمان صدیق ملت، رییس جمهور بااخلاص، شهید محمدعلی رجایی و نخست وزیر دانشمند شهید محمدجواد باهنر، مجالی برای بازروایی، بازخوانی و بازاندیشی در چیستی، چرایی  و چگونگی حکمرانی تراز انقلاب اسلامی و دولتمندی ممتاز در جمهوری اسلامی است و فرصت راهبردی در واکاوی در نسبت وثیق میان دولت و ملت در نظام اسلامی و نشانگر حقیقتِ بنیادین رسالتِ قدسی حکمرانی در هندسه فکری جمهوری اسلامی ایران و پیوند ذاتی و ارگانیک مسئولیت الهی و خدمت‌گذاری بی منت به مردم است.

مدل و الگوی موفق حکمرانی شهیدان رجایی و باهنر، صورت‌بندی نوین از پارادایم حکمرانی اسلامی - انقلابی در دهه اول انقلاب و مظهر روشن خدمت صادقانه، الگوی متعالی کارگزاران نظام اسلامی و تجسم عینی «مردم‌سالاری دینی» در عرصه عمل بود که هنوز نیز قابل الگوگیری و استفاده است. پیوند عینی ان دو شهید عزیز با زیست‌جهان محرومان، پاکدستی و سلامت نفس در اداره امور، پرهیز از هر گونه فساد و سوءاستفاده از قدرت و التزام عملی به عدالت اجتماعی، اعتماد عمومی را به عنوان سرمایه‌ای راهبردی در نظام نوپای اسلامی استحکام بخشید و الگوی حکمرانی ایشان در قامت یک مکتب مرجع و ماندگار در آمد.

در امتداد این خط نورانی، شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور مردمی، بازتولید منطق حکمرانی شهیدان رجایی و باهنر در سپهر سیاسی معاصر و حکمرانی انقلابی، میدانی و جهادی با اتصال بی‌واسطه و بی تکلف با مردم بود که با حداقل‌سازی فاصله مرکز - پیرامون، توجه ویژه به محرومان،  فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد تولید، سیاست خارجی عزتمندانه و متوازن مبتنی بر گسترش تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی، الگوی «مدیریت رجایی‌گونه و باهنروار» را در گام دوم انقلاب اسلامی احیا کرد و اعتماد عمومی را دوچندان کرد.

هفته دولت فرصت تأملی راهبردی برای بازشناسی فلسفه حکمرانی اسلامی است که این بنای محکم بر مبنای ولایت، عدالت، پیشرفت، معنویت، ساده‌زیستی، خدمت بی‌منت و حضور در متن جامعه ابتناء یافته است و امید است مسئولان و دولتمردان و کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی با روزآمدسازی این الگوی حکمرانی در مواجهه با مسائل پیچیده معاصر و استمرار منطق قدسی و الگوی جاودانه آنان، ایران اسلامی را به قله‌های عزت، عدالت و پیشرفت رسانده و راه شهیدان رجایی، باهنر و آیت‌الله رئیسی را در تداوم تاریخ انقلاب اسلامی زنده نگاه دارند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن تقدیر از تلاش ها و خدمات دولت وفاق، همگان را به خوانش عملی تاکیدات ویژه اخیر رهبر حکیم انقلاب در حمایت فراگیر و عملی از دولت و رییس جمهور محترم دعوت میکند و در شرایط حساس کنونی و با عنایت به بار سنگین مسوولیت اجرایی و لزوم حفظ اتحاد مقدس و انسجام ملی بر همراهی نزدیک همه ارکان کشور و جریانات سیاسی با دولت و حمایت همه جانبه و همکاری حداکثری  همگان را با دولت محترم تاکید میکند و دولتمردان را به تاسی عملی از راه نورانی شهدای دولت دعوت می نماید.

 

