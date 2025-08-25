خبرگزاری کار ایران
توهم اسراییل بزرگ تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است

توهم اسراییل بزرگ تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است
وزیر امور خارجه در صفحه خود در ایکس نوشت: توهم اسرائیل بزرگ تهدیدی وجودی و خطری برای صلح و امنیت بین المللی است.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در آستانه اجلاس فوق العاده وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در پیامی به انگلیسی و عربی نوشت:

«توهم اسرائیل بزرگ، تهدیدی وجودی و خطری برای صلح و امنیت بین‌المللی» عنوان مقاله‌ام است که در روزنامه الشرق الاوسط در آستانه نشست فوق‌العاده شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی درباره وضعیت غزه منتشر شده است.

