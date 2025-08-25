خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام:

گزارش‌های هیات عالی نظارت در روند قانون گذاری و اجرای سیاست های کلی کشور اثرگذار بوده است

گزارش‌های هیات عالی نظارت در روند قانون گذاری و اجرای سیاست های کلی کشور اثرگذار بوده است
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ رهبر انقلاب نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام را به مجمع تشخیص ابلاغ کرد، گفت: جلسات «هیات عالی نظارت» در سال‌های اخیر بر اجرای این سیاست ها نظارت کرده، نتایج آن در روند قانون گذاری و اجرای سیاست های کلی کشور اثرگذار بوده است.

به گزارش ایلنا، محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام  در صفحه شخصی خود در توئیتر با بیان اینکه بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی و نظارت بر اجرای آن ها از وظایف رهبری است و ایشان می تواند بخشی از این وظایف را تفویض کند، گفت: در ۳۰ مرداد سال ۱۳۹۶ رهبر انقلاب مسئولیت نظارت بر اجرای سیاست های کلی را در دوره هشتم به جمعی از اعضای منتخب مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند.

وی با تاکید بر اینکه این مسئولیت در قالب «هیئت عالی نظارت» تثبیت شد و جایگاه حقوقی روشنی در ساختار مجمع یافته است، تصریح کرد: جلسات هیئت، بر اساس آیین نامه ای که به تایید رهبر انقلاب رسیده است طی سال های اخیر منظم برگزار شده و نتایج آن در روند قانون گذاری و اجرای سیاست های کلی کشور اثرگذار بوده است.

 

