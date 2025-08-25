با حضور در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی صورت گرفت؛
اعضای دولت با آرمانهای امام خمینی(ره) تجدید میثاق کردند
رئیس جمهور و اعضای دولت، در آغازین روزهای هفته دولت، با حضور در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی با آرمانهای حضرت امام خمینی و شهدای انقلاب، تجدید میثاق کردند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان و اعضای دولت، صبح امروز دوشنبه (3 شهریور) در آغازین روزهای هفته دولت، با حضور در حرم مطهر امام خمینی، با نثار تاج گل و قرائت فاتحه ضمن ادای احترام به بنیانگذار جمهوری اسلامی، بار دیگر با آرمانهای امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.
در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی، تولیت حرم مطهر امام خمینی (س) نیز حضور داشت.
رئیس جمهور و اعضای دولت همچنین پس از تجدید میثاق با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، بر مزار شهدای ٧٢ تن، شهیدان رجایی و باهنر، شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر حضور یافتند و با قرائت فاتحه و اهدای گل به مقام والای این شهدا ادای احترام کردند.