به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان و اعضای دولت، صبح امروز دوشنبه (3 شهریور) در آغازین روزهای هفته دولت، با حضور در حرم مطهر امام خمینی، با نثار تاج گل و قرائت فاتحه ضمن ادای احترام به بنیانگذار جمهوری اسلامی، بار دیگر با آرمان‌های امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی، تولیت حرم مطهر امام خمینی (س) نیز حضور داشت.

رئیس جمهور و اعضای دولت همچنین پس از تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، بر مزار شهدای ٧٢ تن، شهیدان رجایی و باهنر، شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر حضور یافتند و با قرائت فاتحه و اهدای گل به مقام والای این شهدا ادای احترام کردند.

