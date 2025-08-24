به گزارش ایلنا، ​سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، یکشنبه شب پیش از آغاز نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده، با یکدیگر دیدار و تبادل نظر کردند.

در این دیدار، وزرای امور خارجه ایران و مصر در خصوص آخرین تحولات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی، به ویژه در خصوص وضعیت بحرانی انسانی در غزه به دلیل ادامه محاصره ظالمانه این باریکه و طرح‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی برای تشدید حملات و اشغال کامل نوار غزه بحث و تبادل نظر و بر ضرورت اقدام فوری و مؤثر کشورهای اسلامی برای توقف نسل‌کشی و تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه تأکید کردند.