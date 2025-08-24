خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی غریب‌آبادی با همتای چینی

گفت‌وگوی تلفنی غریب‌آبادی با همتای چینی
کد خبر : 1677429
لینک کوتاه کپی شد.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه از گفت‌وگوی تلفنی با همتای چینی خود خبر داد.

به گزارش  ایلنا، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در حساب ایکس خود نوشت: امروز با آقای ما جائوشو، معاون وزیر و قائم مقام وزارت امور خارجه چین به صورت تلفنی گفت‌و‌گو و درخصوص اجلاس هفته بعد سران سازمان همکاری شانگهای، آخرین تحولات مربوط به موضوع هسته‌ای و مذاکرات و قطعنامه ۲۲۳۱ و تنظیم مواضع مشترک ایران، چین و روسیه در قبال آن رایزنی کردیم.

وی افزود: آقای «ما» بر ضرورت حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک موضوعات تاکید و تصریح کرد چین به نقش سازنده خود در این رابطه ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور