خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرلشکر حاتمی:

نیرو‌های مسلح با آمادگی کامل در برابر تهدیدات دشمن ایستاده‌اند

نیرو‌های مسلح با آمادگی کامل در برابر تهدیدات دشمن ایستاده‌اند
کد خبر : 1677428
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: نیرو‌های مسلح و فرزندان غیور ارتش با تمام وجود در برابر تهدیدات دشمنان ایستاده‌اند.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، امیر سرلشکر امیر حاتمی روز یکشنبه در دانشگاه علوم دریایی نوشهر افزود: امروز ایران اسلامی در میان کشور‌های منطقه از جایگاه ویژه‌ای بر خوردار بوده و دشمن بداند فرزندان برومند کشور در ارتش جمهوری اسلامی ایران آماده‌اند و همچون گذشته با قدرت و پرصلابت برای تنبیه هر متجاوز بد اندیشی پاسخی کوبنده‌تر و پشیمان کننده‌تر دهند.

وی با اشاره به سرعت بالای تحولات علمی و تغییر ماهیت تهدیدات، خاطرنشان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران باید همواره خود را به‌روز نگه دارد و از تجربیات ارزشمند جنگ‌های گذشته، به‌ویژه جنگ ۱۲ روزه، برای دشمن‌شناسی، تهدیدشناسی و خودشناسی بهره گیرد.

وی اظهار داشت: امروز انگیزه باید الهی و برخاسته از بصیرت عمیق باشد و کارآمدی نیز نیازمند دانش و مهارت است. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جایگاه ویژه ایران در منطقه و ضرورت حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور گفت: در چنین شرایطی نقش نیروی انسانی بسیار مهم بوده و باید در مقابل تهدیدات دریایی نیز از یک آمادگی کامل بر خوردار باشند.

امیر سرلشکر حاتمی افزود: امروز ۲ مولفه اصلی نیروی انسانی، شامل انگیزه و کارآمدی است و انگیزه باید الهی و برخاسته از بصیرت عمیق باشد و کارآمدی نیز نیازمند دانش و مهارت است.

وی دانشگاه‌ها را محور اصلی در تربیت نیروی انسانی بر شمرد و خاطرنشان کرد: دانشگاه باید نسلی با انگیزه، شجاع و کارآمد پرورش دهد تا همواره آماده دفاع از کشور و فداکاری در مسیر انقلاب اسلامی باشند.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: آمادگی برای آینده، نگاه به جنگ‌های نوین و تقویت توان دفاعی وظیفه‌ای خطیر است و باید برای حفظ روحیه، نشاط و تلاش مستمر در مسیر اقتدار ملی تلاش کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور